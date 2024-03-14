vivo, yakın zamanda katlanabilir Android modeli X Fold 3 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir merakla beklenen akıllı telefon için geri sayım başlamışken vivo X Fold 3 Pro, AnTuTu performans testinde görüntülendi.
vivo X Fold 3 Pro, AnTuTu performans testinde!
Bilmeyenler için AnTuTu, akıllı telefonların performansını ölçmek için kullanılan bir mobil uygulamadır. Cihazın işlemci gücü, grafik performansı, bellek kullanımı, çoklu iş parçacığı performansı ve depolama hızı gibi farklı alanlarda testler gerçekleştirir. En sonda ise telefona bir puan verir.
vivo X Fold 3 Pro modelinin AnTuTu performans testinden 2 milyon 176 bin 828 puan aldığını görüyoruz. Bu skoru karşılaştırma yapmak gerekirse, iPhone 15 Pro Max modeli 1 milyon 503 bin 542 puan elde etmişti.
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vivo X Fold 3 Pro performans raporuna baktığımızda cihazın Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacağını görüyoruz. Apple A17 Pro rakibi 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci; bir adet 3.3 GHz hızında ARM Cortex-X4, üç adet 3.15 GHz hızında ARM Cortex-A720, iki adet 2.96 GHz hızında ARM Cortex-A720 ve iki adet 2.27 GHz hızında ARM Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşuyor.
Öte yandan modelin 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen ekrana, 16 GB LPDDR5 RAM + 1 TB UFS 4.0 depolama seçeneğine sahip olacağı ve Android 14 işletim sisteminde çalışacağı da raporda yer alan bilgiler arasında yer alıyor.
Beklenen vivo X Fold 3 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;
Marka tarafından yapılan açıklamaya göre vivo X Fold 3 Pro, 27 Mart'ta tanıtılacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir Android amiral gemisi modelden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › vivo X Fold 3 Pro, AnTuTu performans testinde görüntülendi - Son Dakika Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenleri tarafından hazırlanan bir proje, TÜBİTAK burs programına kabul edildi. Proje, radyasyona maruz uygulamalarda kullanılmak üzere seramik karolar üretmeyi hedefliyor. Nadir toprak elementleriyle takviyelenmiş jeopolimer karolar geliştirilerek, özellikle askeri ve tıbbi alanlarda kullanılmak üzere seramik karolar üretilecek. Proje, TÜBİTAK tarafından 90 bin lira destek almaya hak kazandı. Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 8 bin 959 öğrenciye polislik mesleği, basit güvenlik tedbirleri, teknoloji ve ekran bağımlılığından korunma konularında eğitim verildi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarıyla öğrencilerin bilinçli ve güvenli bir şekilde teknolojiyi kullanmaları hedeflendi. Hacettepe Üniversitesi, algoritmik programlama alanında Türkiye'nin en önemli yarışmalarından biri olan HUPROG'un sekizincisini düzenliyor. Yarışmanın ön elemesi 16 Mart'ta online olarak başlayacak ve 12 saat sürecek. En yüksek puanı alan ilk 20 takım, final etabına katılmaya hak kazanacak. Final etabı, 23-24 Mart tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde gerçekleşecek ve toplam 16 saat sürecek. Yarışmanın ödül havuzu oldukça büyük ve birinci takım 30.000 TL değerinde Levis çeki kazanacak. Katılımcılar için son başvuru tarihi 16 Mart 2024, saat 18.00 olarak belirlendi. Apple'ın 2021 yılında piyasaya sürdüğü AirTag, çalınan araçların bulunmasına yardımcı oluyor. İngiltere'de yaşayan bir adam, çalınan aracını AirTag sayesinde buldu. Apple AirTag, hırsızlar için caydırıcı bir ürün haline geldi. Google Haritalar, son güncelleme ile birlikte kullanıcılara profillerine sosyal medya hesaplarını ekleyebilme imkanı sunuyor. Bu yenilik sayesinde küçük işletmelerin daha fazla fayda sağlaması bekleniyor. Ayrıca kullanıcılar da kuruluşlar hakkında daha adil bir fikir edinebilecekler. Güncelleme ayrıca Google'ın aramalar bölümünde de aktif olacak ve sosyal medya hesapları daha fazla görünür olacak. Google, yeni özelliği kullanıcıların tam olarak faydalanabilmesi için detaylı bir rehber hazırladı ve özelliğin tüm dünyaya yayılması bekleniyor. Nissan'ın Oceania kolu, kötü niyetli kişilerin eline geçen 100 binden fazla müşterinin mahrem bilgileriyle büyük bir veri hırsızlığı vakası yaşadı. Bu durum diğer araba üreticilerini de harekete geçirdi ve siber önlemlerin artırılması gündeme geldi. Saldırının faili olarak Akira adı verilen bir hacker grubu gösteriliyor. Çalınan veriler arasında sağlık kartları, ehliyetler, pasaportlar ve kritik ticari veriler bulunuyor. Mağdur kişilere tazminat ödenebileceği iddia ediliyor. Çin'in tahıl üretim eyaletlerinden Heilongjiang'da tarım makineleri imalatı yapan işletmeler, bahar dönemindeki toprak sürme hazırlıklarına yönelik pazar talebini karşılamak için hızla çalışıyor. Jiamusi kentinde ise akıllı tarım makinelerinin kullanımı ve Beidou uydu navigasyon sisteminin uygulanması gibi daha yüksek teknoloji unsurları kullanılıyor. Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde düzenlenen konferansa öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, yapay zekanın gelecek nesillere nasıl aktarılması gerektiğini anlattı ve öğrencilere bilimsel çalışmalardan bahsetti. Program soru cevap şeklinde devam etti. Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronları kullanarak arızaların önlenmesi ve tespitinde destek sağlıyor. Şirket, olumsuz hava koşullarında ve zorlu arazi şartlarında arızaları hızlı bir şekilde tespit etmek için 1 İHA ve 6 dron kullanıyor. Ayrıca, İHA ve dronlar ile rutin hat taramaları yaparak ileride oluşabilecek arızaları önceden tespit ediyor.
ÖzellikDetayİşlemci (CPU)Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3İşlemci Fabrikasyon Süreci4 nmİşlemci Çekirdekleri– 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4– 3x 3.15 GHz ARM Cortex-A720– 2x 2.96 GHz ARM Cortex-A720– 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A520Ekran Yenileme Hızı120 HzRAM16 GB LPDDR5Depolama1 TB UFS 4.0İşletim SistemiAndroid 14
Marka tarafından yapılan açıklamaya göre vivo X Fold 3 Pro, 27 Mart'ta tanıtılacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir Android amiral gemisi modelden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › vivo X Fold 3 Pro, AnTuTu performans testinde görüntülendi - Son Dakika
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenleri tarafından hazırlanan bir proje, TÜBİTAK burs programına kabul edildi. Proje, radyasyona maruz uygulamalarda kullanılmak üzere seramik karolar üretmeyi hedefliyor. Nadir toprak elementleriyle takviyelenmiş jeopolimer karolar geliştirilerek, özellikle askeri ve tıbbi alanlarda kullanılmak üzere seramik karolar üretilecek. Proje, TÜBİTAK tarafından 90 bin lira destek almaya hak kazandı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 8 bin 959 öğrenciye polislik mesleği, basit güvenlik tedbirleri, teknoloji ve ekran bağımlılığından korunma konularında eğitim verildi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarıyla öğrencilerin bilinçli ve güvenli bir şekilde teknolojiyi kullanmaları hedeflendi.
Hacettepe Üniversitesi, algoritmik programlama alanında Türkiye'nin en önemli yarışmalarından biri olan HUPROG'un sekizincisini düzenliyor. Yarışmanın ön elemesi 16 Mart'ta online olarak başlayacak ve 12 saat sürecek. En yüksek puanı alan ilk 20 takım, final etabına katılmaya hak kazanacak. Final etabı, 23-24 Mart tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde gerçekleşecek ve toplam 16 saat sürecek. Yarışmanın ödül havuzu oldukça büyük ve birinci takım 30.000 TL değerinde Levis çeki kazanacak. Katılımcılar için son başvuru tarihi 16 Mart 2024, saat 18.00 olarak belirlendi.
Apple'ın 2021 yılında piyasaya sürdüğü AirTag, çalınan araçların bulunmasına yardımcı oluyor. İngiltere'de yaşayan bir adam, çalınan aracını AirTag sayesinde buldu. Apple AirTag, hırsızlar için caydırıcı bir ürün haline geldi.
Google Haritalar, son güncelleme ile birlikte kullanıcılara profillerine sosyal medya hesaplarını ekleyebilme imkanı sunuyor. Bu yenilik sayesinde küçük işletmelerin daha fazla fayda sağlaması bekleniyor. Ayrıca kullanıcılar da kuruluşlar hakkında daha adil bir fikir edinebilecekler. Güncelleme ayrıca Google'ın aramalar bölümünde de aktif olacak ve sosyal medya hesapları daha fazla görünür olacak. Google, yeni özelliği kullanıcıların tam olarak faydalanabilmesi için detaylı bir rehber hazırladı ve özelliğin tüm dünyaya yayılması bekleniyor.
Nissan'ın Oceania kolu, kötü niyetli kişilerin eline geçen 100 binden fazla müşterinin mahrem bilgileriyle büyük bir veri hırsızlığı vakası yaşadı. Bu durum diğer araba üreticilerini de harekete geçirdi ve siber önlemlerin artırılması gündeme geldi. Saldırının faili olarak Akira adı verilen bir hacker grubu gösteriliyor. Çalınan veriler arasında sağlık kartları, ehliyetler, pasaportlar ve kritik ticari veriler bulunuyor. Mağdur kişilere tazminat ödenebileceği iddia ediliyor.
Çin'in tahıl üretim eyaletlerinden Heilongjiang'da tarım makineleri imalatı yapan işletmeler, bahar dönemindeki toprak sürme hazırlıklarına yönelik pazar talebini karşılamak için hızla çalışıyor. Jiamusi kentinde ise akıllı tarım makinelerinin kullanımı ve Beidou uydu navigasyon sisteminin uygulanması gibi daha yüksek teknoloji unsurları kullanılıyor.
Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde düzenlenen konferansa öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, yapay zekanın gelecek nesillere nasıl aktarılması gerektiğini anlattı ve öğrencilere bilimsel çalışmalardan bahsetti. Program soru cevap şeklinde devam etti.
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronları kullanarak arızaların önlenmesi ve tespitinde destek sağlıyor. Şirket, olumsuz hava koşullarında ve zorlu arazi şartlarında arızaları hızlı bir şekilde tespit etmek için 1 İHA ve 6 dron kullanıyor. Ayrıca, İHA ve dronlar ile rutin hat taramaları yaparak ileride oluşabilecek arızaları önceden tespit ediyor.
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