vivo'nun Ekim ayında ortaya çıkan modeli vivo X Fold 3 Pro bugün 3C sertifikasyon sitesinde göründü. Bu sayede batarya özellikleri netleşen X Fold 3 Pro, artık lansmana gün sayıyor. İşte X Fold 3 Pro'nun ortaya çıkan özellikleri.
vivo X Fold 3 Pro 120W hızlı şarj ile geliyor!
vivo yeni amiral gemisi modeli X Fold 3 Pro için artık gün sayıyor. Çok yakında resmi lansman ile tanıtılacak olan cihaz, birkaç ay önce V2337A model numarası ile ortaya çıkmıştı. Bugün Digital Chat Station tarafından sızdırılan X Fold 3 Pro, batarya, kamera ve işlemci gibi özelliklerini ortaya seriyor.
Ortaya çıkan bilgilere göre vivo'nun yeni modeli 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olacak. Kasanın içerisinde 5700 mAh'lik bir pil taşıyacak olan cihaz, dakikalar içerisinde tam şarja ulaşacak. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alan cihaz, muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili ilk katlanabilir telefon olacak.
Fiyat/performans canavarı vivo V30 Pro'nun kamera özellikleri sızdı!
Arka tarafında üç adet kamera taşıması beklenilen vivo X Fold 3 Pro, ana kamera olarak 50 Megapiksellik OmniVision OV50H'ı kullanacak. Bu kameranın yanında yine 50 Megapiksel ultra geniş açılı lens bulunurken, telefoto kamera olarak 64 Megapiksellik OmniVision OV64B'nin kullanılacağı bildiriliyor. Katlanmış vaziyette 12,9 mm kalınlığa sahip olacak olan X Fold 3 Pro, toplam 279 gram ağırlığında olacak.
Şimdilik hakkında daha fazla bilgiye ulaşamadığımız X Fold 3 Pro'nun standart versiyonu Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. Mart ayında tanıtılacak olan cihazlar aynı boyutlara sahip iç ekranlara sahip olacak.
Son Dakika › Teknoloji › vivo X Fold 3 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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