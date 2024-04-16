Son dönemlerde akıllı telefon pazarında daha sık duyulmaya başlayan vivo, bu başarısını sürdürebilmek için ürün kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak şirket, yakında uygun fiyatlı Android modeli vivo Y200i'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen vivo Y200i modelinin özellikleri ortaya çıktı.
Beklenen vivo Y200i özellikleri
vivo Y200i modeli, China Telecom web sitesinde görüntülendi. Sayfada yer alan bilgilere göre akıllı telefon, 6.72 inç boyutunda LCD ekranla gelecek. Bu ekran, 2408 x 1080 piksel çözünürlükte olacak. Öte yandan cihaz, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alacak.
Cihaz için 8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama şeklinde üç seçenek sunulacağı görülüyor. 199 gram ağırlıkta olacak model, 8 Megapiksel özçekim kamerasına yer verecek. Arka tarafındaysa 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunacak. Bununla birlikte 6000 mAh'lik bataryadan güç alacağı da sayfada yer alan bilgiler arasında.
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Beklenen vivo Y200i teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
12 GB RAM + 256 GB depolama 12 GB RAM + 512 GB depolamaArka Kamera: – 50 Megapiksel ana kamera – 2 Megapiksel derinlik sensörüÖn Kamera: 8 MegapikselBatarya Kapasitesi: 6000 mAhUSB: USB-CBağlantı Seçenekleri: Bluetooth, Wi-Fi Ortaya çıkan vivo Y200i fiyatı şu şekilde; 8 GB RAM + 256 GB: 248 dolar 12 GB RAM + 256 GB: 262 dolar 12 GB RAM + 512 GB: 275 dolar Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › vivo Y200i: Uygun Fiyatlı Android Modeli Geliyor - Son Dakika Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak. Samsung, Galaxy S24 serisi ile birlikte Galaxy AI teknolojisini tanıttı. 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ÖzellikAçıklamaEkran Boyutu: 6.72 inçEkran Çözünürlüğü: 2408 x 1080 pikselEkran Teknolojisi: LCDBoyutlar: 165.70 x 76.00 x 7.99 mmAğırlık: 199 gramİşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2RAM ve Depolama: 8 GB RAM + 256 GB depolama
12 GB RAM + 256 GB depolama
12 GB RAM + 512 GB depolamaArka Kamera: – 50 Megapiksel ana kamera
– 2 Megapiksel derinlik sensörüÖn Kamera: 8 MegapikselBatarya Kapasitesi: 6000 mAhUSB: USB-CBağlantı Seçenekleri: Bluetooth, Wi-Fi
Ortaya çıkan vivo Y200i fiyatı şu şekilde;
8 GB RAM + 256 GB: 248 dolar
12 GB RAM + 256 GB: 262 dolar
12 GB RAM + 512 GB: 275 dolar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › vivo Y200i: Uygun Fiyatlı Android Modeli Geliyor - Son Dakika
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