vivo, Y200i isimli yeni uygun fiyatlı orta seviye akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Arka tarafında dairesel bir kamera kurulumuna yer veren cihaz, düz ekranıyla da dikkat çekiyor. Yeni Y200i'nin tüm özelliklerine blrikte bakalım.
vivo Y200i özellikleri neler?
vivo Y200i, 120Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç FHD+ ekrana yer veriyor. Gücünü Snapdragon 4 Gen 2'den alan cihaz; 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Yonga seti, 2.2GHz saat hızında çalışıyor. Sekiz çekirdekli bir CPU ve Adreno 613 GPU ile geliyor.
Kamera tarafında 50 Megapiksel ana sensöre ve 2 Megapiksel derinlik sensörüne yer ver çift arka kamera kurulumunu barındırıyor. Ön tarafta ise ekrana gömülü 8 Megapiksel selfie kamerası bulunuyor.
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Y200i'nin bazı önemli özellikleri arasında 44W hızlı şarj destekleyen 6000mAh bataryası bulunuyor. Cihazın ayrıca IP64 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim. Fiziksel parmak izi tarayıcı, yüzde 300 ses yüksekliği sunuyor. Kutudan Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile çıkıyor.
Full HD+ çözünürlükİşlemciQualcomm Snapdragon 4 Gen 2İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Arka Kamera50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro kameraÖn Kamera8 MegapikselBellek ve Depolama– 8 GB RAM + 256 GB– 12 GB RAM + 256 GB– 12 GB RAM + 512 GBBatarya Kapasitesi6.000 mAh, 44W hızlı şarj desteği vivo Y200i, Haohai Mavisi, Buzul Beyazı ve Yıldızlı Gece Siyahı olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Fiyatlandırma 8GB+256GB model için 220 dolardan başlıyor ve 12GB+512GB varyantı için 275 dolara kadar çıkıyor. Son Dakika › Teknoloji › vivo Y200i: Uygun Fiyatlı Orta Seviye Akıllı Telefon - Son Dakika OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi Dora Makina, Türk savunma sanayisi için havan, obüs gibi silah sistemlerinin hedefe hassasiyetle atış yapabilmesine katkı sağlayan bir milyem ölçer geliştirdi. Bu ölçer, 3 ayrı hassasiyet ayarı yapabilme özelliğiyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Dora Makina, prototip üretimini tamamladığı ve patentini aldığı bu çözümü obüs ve havan gibi silah sistemlerinin kullanıcılarıyla buluşturmayı hedeflemektedir. Xiaomi, rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken SU7 elektrikli otomobilinin satış rakamlarının beklentilerin üstünde olduğunu açıkladı. Başlangıç fiyatı 29 bin 870 dolar olan araç, üç farklı versiyonla sunuluyor ve 700 km ile 830 km arasında menzil sunuyor. Apple, macOS 15 ile birlikte hesap makinesinde büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Hesap makinesi yeni işlevler kazanacak ve iOS uygulamasına benzer bir tasarıma sahip olacak. Yeni özellikler arasında gelişmiş birim dönüştürme sistemi ve matematik notları bulunacak. Fallout'un orijinal yaratıcısı Tim Cain, Prime Video'nun Fallout dizisi ilk sezonunu olumlu bir şekilde değerlendirdi. Cain, dizinin Fallout evrenini başarılı bir şekilde yansıttığını ve karakter çeşitliliğinin diziyi daha ilginç hale getirdiğini belirtti. Ayrıca, dizinin ikinci sezonunun onaylandığını ve hayranların beklentilerini paylaşmalarını istedi. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte siber dolandırıcılık tehlikesi daha da arttı. Yapılan yeni araştırmalar ise son yıllarda virüs bulaşan cihaz sayısında yüzde 600'dan fazla büyüme olduğunu gösteriyor. Hatta sadece 2023'te 10 milyondan fazla cihaza veri çalan kötü amaçlı yazılımlar bulaştı. Siber güvenlik firması Kaspersky'nin yeni raporu, veri çalan kötü amaçlı yazılımların son üç yılda yüzde 600 artış gösterdiğini ortaya koydu. Buna göre Kaspersky, internetin giderek daha tehlikeli hale geldiğini ifade etti. Rapor, son 5 yılda dünya çapında 443 binden fazla web sitesinin dark web'de dolaşan hesaplara sahip olduğunu ortaya koydu. Siber güvenlik uzmanları ise yapay zeka ile birlikte tehlikenin daha da arttığını ifade ediyor. Google, güçlü yapay zeka modellerine ücretsiz erişim dönemini sonlandırıyor. PaLM API'a ücretsiz erişimi kapatma kararıyla birlikte, kullanıcıları ücretli Gemini API'lara yönlendireceğini duyurdu. Bu karar, birçok geliştirici ve küçük şirket için olumsuz bir haber olarak değerlendiriliyor. Bağımsız oyun Hades'in ikinci oyunu olan Hades 2, teknik testlerine başladı. Oyuncular, Steam üzerinden erişim isteyerek oyunu deneyebilecek ve geliştiriciye geri bildirimde bulunabilecek. Supergiant Games, başlangıçta az sayıda oyuncuyu davet edeceğini ancak zamanla oyuncu sayısının artacağını belirtti. Level Infinite tarafından geliştirilen ve 2023'te iOS ve Android için piyasaya sürülen Arena Breakout: Realistic FPS, kısa süre içinde en popüler mobil FPS oyunları arasına girdi. Şimdi ise Tencent'in bir diğer alt şirketi MoreFun Studios, PC için yeni Arena Breakout: Infinite yapımını duyurdu. Oyun, ultra gerçekçi grafiklerle taktiksel bir askeri çıkarma deneyimi sunacak ve 500'den fazla silah eklentisi ile büyük çeşitlilik sunacak. Arena Breakout: Infinite, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek ve mayıs ayından itibaren kapalı betaya giriş şansı sunulacak. Amazon Prime Video, popüler Fallout dizisinin ikinci sezonu için onay verdi. İlk sezon büyük ilgi gördü ve Prime Video'da rekor kırdı. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla ikinci sezon resmi olarak duyuruldu. Fallout, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden bu yana en büyük küresel izleyici kitlesini yakaladı. Dizinin çekimleri Los Angeles'ta yapılacak ve maliyetleri düşecek.
ÖzellikDeğerEkran6.72 inç – IPS LCD
Full HD+ çözünürlükİşlemciQualcomm Snapdragon 4 Gen 2İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Arka Kamera50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro kameraÖn Kamera8 MegapikselBellek ve Depolama– 8 GB RAM + 256 GB– 12 GB RAM + 256 GB– 12 GB RAM + 512 GBBatarya Kapasitesi6.000 mAh, 44W hızlı şarj desteği
vivo Y200i, Haohai Mavisi, Buzul Beyazı ve Yıldızlı Gece Siyahı olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Fiyatlandırma 8GB+256GB model için 220 dolardan başlıyor ve 12GB+512GB varyantı için 275 dolara kadar çıkıyor.
Son Dakika › Teknoloji › vivo Y200i: Uygun Fiyatlı Orta Seviye Akıllı Telefon - Son Dakika
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi Dora Makina, Türk savunma sanayisi için havan, obüs gibi silah sistemlerinin hedefe hassasiyetle atış yapabilmesine katkı sağlayan bir milyem ölçer geliştirdi. Bu ölçer, 3 ayrı hassasiyet ayarı yapabilme özelliğiyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Dora Makina, prototip üretimini tamamladığı ve patentini aldığı bu çözümü obüs ve havan gibi silah sistemlerinin kullanıcılarıyla buluşturmayı hedeflemektedir.
Xiaomi, rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken SU7 elektrikli otomobilinin satış rakamlarının beklentilerin üstünde olduğunu açıkladı. Başlangıç fiyatı 29 bin 870 dolar olan araç, üç farklı versiyonla sunuluyor ve 700 km ile 830 km arasında menzil sunuyor.
Apple, macOS 15 ile birlikte hesap makinesinde büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Hesap makinesi yeni işlevler kazanacak ve iOS uygulamasına benzer bir tasarıma sahip olacak. Yeni özellikler arasında gelişmiş birim dönüştürme sistemi ve matematik notları bulunacak.
Fallout'un orijinal yaratıcısı Tim Cain, Prime Video'nun Fallout dizisi ilk sezonunu olumlu bir şekilde değerlendirdi. Cain, dizinin Fallout evrenini başarılı bir şekilde yansıttığını ve karakter çeşitliliğinin diziyi daha ilginç hale getirdiğini belirtti. Ayrıca, dizinin ikinci sezonunun onaylandığını ve hayranların beklentilerini paylaşmalarını istedi.
Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte siber dolandırıcılık tehlikesi daha da arttı. Yapılan yeni araştırmalar ise son yıllarda virüs bulaşan cihaz sayısında yüzde 600'dan fazla büyüme olduğunu gösteriyor. Hatta sadece 2023'te 10 milyondan fazla cihaza veri çalan kötü amaçlı yazılımlar bulaştı. Siber güvenlik firması Kaspersky'nin yeni raporu, veri çalan kötü amaçlı yazılımların son üç yılda yüzde 600 artış gösterdiğini ortaya koydu. Buna göre Kaspersky, internetin giderek daha tehlikeli hale geldiğini ifade etti. Rapor, son 5 yılda dünya çapında 443 binden fazla web sitesinin dark web'de dolaşan hesaplara sahip olduğunu ortaya koydu. Siber güvenlik uzmanları ise yapay zeka ile birlikte tehlikenin daha da arttığını ifade ediyor.
Google, güçlü yapay zeka modellerine ücretsiz erişim dönemini sonlandırıyor. PaLM API'a ücretsiz erişimi kapatma kararıyla birlikte, kullanıcıları ücretli Gemini API'lara yönlendireceğini duyurdu. Bu karar, birçok geliştirici ve küçük şirket için olumsuz bir haber olarak değerlendiriliyor.
Bağımsız oyun Hades'in ikinci oyunu olan Hades 2, teknik testlerine başladı. Oyuncular, Steam üzerinden erişim isteyerek oyunu deneyebilecek ve geliştiriciye geri bildirimde bulunabilecek. Supergiant Games, başlangıçta az sayıda oyuncuyu davet edeceğini ancak zamanla oyuncu sayısının artacağını belirtti.
Level Infinite tarafından geliştirilen ve 2023'te iOS ve Android için piyasaya sürülen Arena Breakout: Realistic FPS, kısa süre içinde en popüler mobil FPS oyunları arasına girdi. Şimdi ise Tencent'in bir diğer alt şirketi MoreFun Studios, PC için yeni Arena Breakout: Infinite yapımını duyurdu. Oyun, ultra gerçekçi grafiklerle taktiksel bir askeri çıkarma deneyimi sunacak ve 500'den fazla silah eklentisi ile büyük çeşitlilik sunacak. Arena Breakout: Infinite, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek ve mayıs ayından itibaren kapalı betaya giriş şansı sunulacak.
Amazon Prime Video, popüler Fallout dizisinin ikinci sezonu için onay verdi. İlk sezon büyük ilgi gördü ve Prime Video'da rekor kırdı. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla ikinci sezon resmi olarak duyuruldu. Fallout, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden bu yana en büyük küresel izleyici kitlesini yakaladı. Dizinin çekimleri Los Angeles'ta yapılacak ve maliyetleri düşecek.
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