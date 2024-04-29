VW Golf, Almanya'da liderliği kaybetti - Son Dakika
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Teknoloji

VW Golf, Almanya'da liderliği kaybetti

VW Golf, Almanya\'da liderliği kaybetti

Almanya'da en çok satılan otomobil ünvanı VW Golf'ten VW Tiguan'a geçti. VW Tiguan, bu yıl itibarıyla Golf'ü geride bırakarak en çok üretilen ve satılan otomobil oldu. VW'nin yenilikçi modelleri ve iç rekabetin artmasıyla birlikte sektördeki dengeler değişti. Elektrikli araçların yükselişi de gözle görülür bir şekilde devam ediyor.

29.04.2024 15:09
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Bir zamanların rekortmeni VW Golf, Alman otomobil piyasasındaki liderliğini yeni bir rakibe bıraktı. Artık Almanya'da en çok satılan otomobil VW Golf değil. Otomotiv sektörünün nabzını tutan Inovev tarafından paylaşılan veriler, sektördeki dengelerin nasıl değiştiğini gözler önüne serdi. İşte detaylar…

Almanya'nın en çok satılan otomobili Golf, tahtını VW Tiguan'a devretti

Bu yıl itibarıyla, Almanya'nın en çok üretilen ve satılan otomobili ünvanını VW Tiguan aldı. 225 bin adet üretilen Tiguan, 215 bin üretimle Golf'ü geride bıraktı. 2016 yılında işler çok farklıydı. O zamanlar Golf, yıllık neredeyse 800 bin araçla pazarın açık ara lideriydi. Tiguan ise sadece 300 bin civarında bir üretimle çok gerilerdeydi.

VW Golf, Almanya'da liderliği kaybetti

Ancak son yıllarda VW'nin T- Roc, T-Cross ve elektrikli modeli ID.3 gibi yenilikçi modelleri piyasaya sürmesiyle iç rekabet kızıştı ve bu durum üretim rakamlarına da yansıdı. Tabii ki bu rekabet sadece VW içinde değil, diğer markalarla da yaşanıyor. Örneğin, Tesla Model Y, 195 bin otomobil üreterek Almanya'nın en çok üretilen üçüncü otomobili oldu ve BMW 3 serisini dördüncü sıraya itti.

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BMW 3 serisi ise üretimin bir kısmının Meksika'ya kaydırılması ve modelin 3 ve 4 serisi olarak bölünmesi nedeniyle biraz kan kaybetti. Fakat hala satış rakamlarına baktığımızda, Golf'ün izi kaybolacak gibi görünmüyor. 2023'te Almanya'nın en çok satılan otomobili olmaya devam eden Golf, VW grubunun diğer modelleriyle birlikte pazardaki baskınlığını koruyor.

VW Golf, Almanya'da liderliği kaybetti

Elektrikli araçların yükselişi ise Tesla Model Y'nin listelerde yedinci sıraya tırmanmasıyla kendini göstermeye devam ediyor. Bu durum, elektrikli araçların Alman yollarında giderek daha fazla yer bulduğunu ve bu trendin gelecekte de devam edeceğini işaret ediyor.

Bu veriler, otomobil üreticilerinin önümüzdeki yıllarda hangi stratejileri izleyeceği konusunda da ipuçları veriyor. Görünen o ki, elektrikli araçlar ve iç pazardaki rekabet, Alman otomobil devlerini yeni ve yenilikçi yollara itiyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda bizi daha ne gibi sürprizler bekliyor? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete

Almanya, Otomobil, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji VW Golf, Almanya'da liderliği kaybetti - Son Dakika

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