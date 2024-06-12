Wall Street Journal: Elon Musk, SpaceX'te çalışan üç kadınla ilişki yaşadı, bazı kadınlara tacizde bulundu - Son Dakika
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Teknoloji

Wall Street Journal: Elon Musk, SpaceX'te çalışan üç kadınla ilişki yaşadı, bazı kadınlara tacizde bulundu

Wall Street Journal: Elon Musk, SpaceX\'te çalışan üç kadınla ilişki yaşadı, bazı kadınlara tacizde bulundu

SpaceX CEO'su Elon Musk, üç kadın çalışanına cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla gündemde. Wall Street Journal'ın 48'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği röportajlar ve çeşitli belgelere dayanan araştırması, SpaceX içinde taciz ve uygunsuz davranışların yaygın olduğunu ortaya koydu. Musk'ın bir kadın çalışanı evine çağırdığı ve bir başkasından çocuk yapmasını istediği iddia edildi. Ayrıca, Musk'ın bir kadınla ilişki yaşadığı ve bu kadını yönetim ekibine aldığı belirtildi.

12.06.2024 15:45
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Elon Musk'ın , SpaceX'teki üç kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Journal'ın, 48'den fazla kişiyle yaptığı röportajlara ve mesajlar, e-postalar gibi belgelere dayanan araştırması, SpaceX içinde taciz ve uygunsuz davranışların yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

WSJ'nin özel haberine göre, SpaceX CEO'su Elon Musk, üç kadın meslektaşıyla cinsel ilişki yaşadı; bu kadınlardan birini daha sonra yönetim ekibine aldı. Haberde, Musk'ın kadına evine gelmesi için ısrarcı mesajlar gönderdiği belirtildi.

Bir başka çalışan, Musk ile benzer bir ilişki yaşadığını iddia ederken, üçüncü bir kadın ise Musk'ın ondan çocuk yapmasını istediğini ve reddedince zam verilmediğini, işini geliştirmesi gerektiğinin söylendiğini öne sürdü.

Rapor, SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell'in de iddialara karıştığını belirtiyor; Shotwell'in, Musk ile ilişkisi olan bir kadını kocasıyla ilişkisi olmakla suçladığı ve kadının bu durumu İK'ya şikayet etmesi üzerine, Shotwell'in kadının CEO'nun ofisinden çıkarılmasını istediği iddia edildi.

Journal'ın araştırması, 48'den fazla kişiyle yapılan röportajlar ve mesajlar, e-postalar gibi belgelerle desteklenerek, SpaceX içinde taciz ve uygunsuz davranışların yaygın olduğunu gösteriyor. Musk, iddialar hakkında yorum yapmayı reddederken, Shotwell, SpaceX'in çalışma ortamının bu şekilde tasvir edilmesine itiraz etti ve şirketin bu tür konuları gereken dikkat ve hassasiyetle ele aldığını söyledi.

Raporda ayrıca, SpaceX'te çalışan bir kadının Elon Musk'tan gece evine gelmesi için sürekli davet aldığı iddia edildi.

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Son Dakika Teknoloji Wall Street Journal: Elon Musk, SpaceX'te çalışan üç kadınla ilişki yaşadı, bazı kadınlara tacizde bulundu - Son Dakika

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