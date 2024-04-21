WhatsApp Beta Sürümünde Topluluk Etkinlik Özelliği

WhatsApp Beta sürümünde yeni bir özellik karşımıza çıktı. Buna göre WhatsApp, Topluluklar için oldukça işe yarar ve sosyalleştirici bir özellik deniyor. İşte WhatsApp Beta 2.24.9.20 sürümünde karşımıza çıkan Topluluk etkinlik özelliği ve ayrıntıları.
WhatsApp Topluluklar etkinlik özelliği ile karşımıza çıkıyor
WhatsApp, son zamanlarda büyük değişimler yaşadı. Dünyanın en çok kullanılan sohbet programı, şimdi de yeni bir etkinlik özelliği ile karşımızda. WhatsApp Topluluklar önemli gelişmelerden haberdar olmanızı sağlasa da sosyalleşmenin pek de mümkün olmadığı bir özellik.
İşte Meta, bu özelliği daha etkileşimli bir hale getirmenin peşinde. WhatsApp 2.24.9.20 beta sürümünde denenmeye başlayan özellik ile Topluluklar özelliği daha da işlevsel hale gelecek. Buna göre WhatsApp'ta Topluluk sahipleri artık etkinlikler oluşturma imkanına sahip olacak. Bu etkinlik davetinin en ilgi çekici yanı ise daveti kabul eden üyelerle video görüşme yapabilme imkanı.
Böylece WhatsApp Topluluk yöneticileri, üyelerle etkinlik özelliği aracılığıyla video görüşme yapabilme imkanına da sahip olacak. WhatsApp Topluluklar ve Kanallar bilgilendirici olsa da etkileşim açısından yeterince imkana sahip değil. Özellikle WhatsApp Topluluklar özelliği etkinlikler sayesinde çok daha kullanışlı hale gelebilir.
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Bildiğiniz gibi WhatsApp ile video görüşmede en fazla 32 kişi aktif olabiliyor. Bu anlamda yeni WhatsApp Topluluklar özelliği ile belki de bu sınır daha da yukarı çıkma ihtimali de var. Yine de WhatsApp Topluluklar için etkinlik düzenleyebilme, etkileşimin sınırlı olduğu özelliğin canlanmasına neden olacağa benziyor.
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WhatsApp beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik şu an için deneme aşamasında. Yine WhatsApp beta kullanıcısı olsanız bile bu özellik henüz size gelmemiş de olabilir. Eğer WhatsApp beta programında yer alıyorsanız sürümü kontrol edebilir ya da güncelleme var mı diye kontrol edebilirsiniz.
Peki sizce WhatsApp Topluluklar için gelen bu yeni özellik ne kadar yararlı olacak? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › WhatsApp Beta Sürümünde Topluluk Etkinlik Özelliği - Son Dakika
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