WhatsApp Durum Paylaşma Bölümüne Kapsamlı Güncelleme Geliyor

Sevilen WhatsApp uygulamasındaki durum paylaşma bölümünün kapsamlı bir güncelleme alacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Buna göre, bu bölüm artık daha fazla öne çıkacak ve kullanımı eskisine göre çok daha kolay olacak.
Kullanıma sunulduğu günden beri WhatsApp'a büyük bir dinamizm getiren durum paylaşma özelliğinin, böylece daha çok kullanıcı tarafından kullanılacağı öngörülüyor. Eğer bu durum gerçekleşirse, WhatsApp mesajlaşma odaklı bir sosyal medya platformu olma hedefine daha çok yaklaşacak. İşte detaylar…
WhatsApp, durum paylaşma bölümüne güncelleme getiriyor!
Yeni güncelleme sayesinde, WhatsApp yuvarlak olan durum görsellerini dikey bir dikdörtgen haline getirerek daha çok öne çıkmasını sağlayacak. Henüz beta aşamasında olan bu yeniliğin, ilk olarak sadece Android işletim sistemi kullanan cihazlar için aktif olacağı söyleniyor. Güncellemenin iPhone kullanıcıları için sunulup sunulmayacağı bilinmezken, resmi çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama da yapılmış değil.
Geçtiğimiz günlerde de kanallar bölümüne kapsamlı bir güncelleme getiren WhatsApp, bir mesajlaşma uygulamasından bir sosyal medya platformuna kaymaya devam ediyor. Dile getirilen en büyük endişelerden biri ise, günün sonunda uygulamanın mesajlaşma odağından tamamen çıkması olarak öne çıkmış durumda.
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Durum paylaşma bölümüne getirilen bu güncellemeyle beraber ise, bu bölümün eskisinden daha fazla yer kaplayacak olması kimileri tarafından oldukça eleştirildi. Güncelleme aktif olduktan sonra, güncellemeden önceki tasarımın kullanılıp kullanılamayacağı ise merak konusu. Ancak günün sonunda güncellemeyi başarılı ya da başarısız yapacak olan kriter, elbette kullanıcıların memnuniyeti olacak.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp'ın stratejisi doğru mu? Durum paylaşma özelliğini ne kadar sıklıkta kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › WhatsApp Durum Paylaşma Bölümüne Kapsamlı Güncelleme Geliyor - Son Dakika
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