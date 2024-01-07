WhatsApp iOS Beta Uygulamasında Tema Değiştirme Özelliği

WhatsApp basit arayüzü ve kolay kullanımıyla her kesimden kullanıcıya hitap etmeyi başarıyor. Ancak platfrom, iOS sürümüne uyguladığı son değişiklikle birlikte kullanıcılara daha fazla özelleştirme seçeneği sağlıyor. iOS için WhatsApp Beta uygulamasında ana tema rengini değiştirmek artık mümkün.

WhatsApp iOS uygulamasında ana temayı değiştirmek mümkün olacak

WhatsApp, uygulamanın görünümünü kişiselleştirmeye olanak tanımak için daha fazla seçenek üzerinde çalışıyor. Platformun son beta güncellemesinde yeni bir tema özelleştirme özelliği olduğu ortaya çıktı. Bu, kullanıcıların WhatsApp uygulamasının tema rengini değiştirmesine izin verecek.

Şu anda WhatsApp, kullanıcı arayüzünde yeşil ve tonlarını tercih ediyor. Beta test kullanıcıları ise artık simge ve rozetler gibi öğeleri değiştirmek için renk paletinden seçim yapma hakkına sahip olacak. Yeni tema özelleştirmesi; kullanıcıların mavi, pembe, beyaz gibi farklı renkleri seçmesine olanak tanıyacak.

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Bu özellik, uygulamanın ana temasına ek olarak, mesaj balonlarının renklerini de özelleştirmek için kullanılabilir. Bu sayede uygulamada tamamen özelleştirilmiş temalar oluşturmak da mümkün hale gelir.

Öte yandan WhatsApp, 2024 yılı itibarıyla yedeklemede değişikliğe gidiyor. Artık Android kullanıcılarının Google Drive alanını tüketecek. Şirket, ilk olarak geçtiğimiz ay yedeklemelerin Drive alnına taşınacağını ifade etmişti.

Tema özelleştirme hala geliştirilme aşamasında ve beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda. Ancak kişiselleştirme seçeneklerinin, Android ve iOS'taki kararlı sürümlerde ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.

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