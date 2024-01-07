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WhatsApp iOS Beta Uygulamasında Tema Değiştirme Özelliği - Son Dakika
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WhatsApp iOS Beta Uygulamasında Tema Değiştirme Özelliği

WhatsApp, iOS sürümüne uyguladığı son güncelleme ile kullanıcılara ana tema rengini değiştirme seçeneği sunuyor. Beta test kullanıcıları artık WhatsApp uygulamasının tema rengini mavi, pembe, beyaz gibi farklı renklerle özelleştirebilecek. Bu özellik ayrıca mesaj balonlarının renklerini de değiştirmek için kullanılabilecek. Ancak, kişiselleştirme seçeneklerinin kararlı sürümlerde ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

WhatsApp iOS Beta Uygulamasında Tema Değiştirme Özelliği
07.01.2024 - 10:29,
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WhatsApp basit arayüzü ve kolay kullanımıyla her kesimden kullanıcıya hitap etmeyi başarıyor. Ancak platfrom, iOS sürümüne uyguladığı son değişiklikle birlikte kullanıcılara daha fazla özelleştirme seçeneği sağlıyor. iOS için WhatsApp Beta uygulamasında ana tema rengini değiştirmek artık mümkün.

WhatsApp iOS uygulamasında ana temayı değiştirmek mümkün olacak

WhatsApp, uygulamanın görünümünü kişiselleştirmeye olanak tanımak için daha fazla seçenek üzerinde çalışıyor. Platformun son beta güncellemesinde yeni bir tema özelleştirme özelliği olduğu ortaya çıktı. Bu, kullanıcıların WhatsApp uygulamasının tema rengini değiştirmesine izin verecek.

WhatsApp iOS Beta Uygulamasında Tema Değiştirme Özelliği

Şu anda WhatsApp, kullanıcı arayüzünde yeşil ve tonlarını tercih ediyor. Beta test kullanıcıları ise artık simge ve rozetler gibi öğeleri değiştirmek için renk paletinden seçim yapma hakkına sahip olacak. Yeni tema özelleştirmesi; kullanıcıların mavi, pembe, beyaz gibi farklı renkleri seçmesine olanak tanıyacak.

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Bu özellik, uygulamanın ana temasına ek olarak, mesaj balonlarının renklerini de özelleştirmek için kullanılabilir. Bu sayede uygulamada tamamen özelleştirilmiş temalar oluşturmak da mümkün hale gelir.

Öte yandan WhatsApp, 2024 yılı itibarıyla yedeklemede değişikliğe gidiyor. Artık Android kullanıcılarının Google Drive alanını tüketecek. Şirket, ilk olarak geçtiğimiz ay yedeklemelerin Drive alnına taşınacağını ifade etmişti.

WhatsApp iOS Beta Uygulamasında Tema Değiştirme Özelliği

Tema özelleştirme hala geliştirilme aşamasında ve beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda. Ancak kişiselleştirme seçeneklerinin, Android ve iOS'taki kararlı sürümlerde ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.

Peki, siz WhatsApp iOS değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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