WhatsApp, profil fotoğrafı için güncelleme getiriyor

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Son sızıntılara göre WhatsApp, yakın zamanda profil fotoğrafı için kapsamlı bir güncelleme getirecek. Buna göre, artık hiç kimse sahip olduğunuz profil fotoğrafını kaydedemeyecek. Bu yeniliğin, uygulamanın alacağı gizlilik önlemlerinden yalnızca bir tanesi olduğu belirtiliyor.

WhatsApp, profil fotoğrafı konusuna noktayı koyuyor

Konu üzerine uzun süredir kafa yoran WhatsApp yönetimi, bu sefer kesin çözüm getirecek gibi görünüyor. Profil fotoğraflarının kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, kimlik hırsızlığından dolandırıcılığa kadar birçok farklı suça davetiye çıkarabiliyor. İşte detaylar…

Henüz beta sürümünde olan güncellemede, karşıdaki kişinin profil fotoğrafını herhangi bir şekilde kaydetmeye çalıştığınızda direkt olarak uyarı alıyorsunuz. İddialara göre bu yasağı atlatmanın bazı yolları olsa da, teknik bilgisi olmayan sıradan kullanıcıların bu yasağa takılacağı kesin.

WhatsApp'taki durum paylaşma bölümü yenileniyor!

Şu an WhatsApp'taki profil fotoğrafımızı sadece kişilerimize gösterme seçeneğine sahibiz. Ancak güvenilir olduğunu düşündüğümüz kişi listesindeki insanların da kasıtlı ya da kasıtsız olarak bir güvenlik zafiyetine yol açabileceğini unutmamak gerekiyor.

Kişisel veri güvenliğini artıracağı iddia edilen yeni güncellemenin hangi tarihte kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor. Ancak günün sonunda kullanıcıların deneyimini iyileştirecek bir yenilik olmasını umuyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp'ın stratejisi doğru mu? Siz hiç birinin profil fotoğrafını kaydettiniz mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.