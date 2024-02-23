WhatsApp, yüksek kalite fotoğraf gönderimini varsayılan yapabilir - Son Dakika
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WhatsApp, yüksek kalite fotoğraf gönderimini varsayılan yapabilir

WhatsApp, yüksek kalite fotoğraf gönderimini varsayılan yapabilir

WhatsApp, fotoğraf ve videoların kalitesini düşürmesiyle bilinirken, uygulama yakında varsayılan olarak yüksek kaliteli fotoğraf ve video paylaşımı özelliği ekleyebilir. Şu anki sistemde kullanıcılar manuel olarak HD seçeneğini seçmek zorunda kalırken, yeni özellikle birlikte bu süreç kolaylaşacak. Ancak özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsiz.

23.02.2024 08:12
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WhatsApp, fotoğraf ve videoların kalitesini ciddi şekilde düşürmesiyle biliniyor. Bu, uygulamanın kullanıcıları için uzun süredir devam eden bir sorundu, ancak uygulama önünde sonunda fotoğrafların ve videoların HD sürümlerini paylaşma seçeneğini ekledi. Yine de WhatsApp yüksek kalite fotoğraf göndermeşekli oldukça kullanıcılar için hala zahmetli.

WhatsApp yüksek kalite fotoğraf gönderimini manuel seçmek yerine varsayılan yapabilir

Şu anki sistemde kullanıcılar, fotoğrafları ve videoları paylaşmak istediklerinde her seferinde HD seçeneğini manuel olarak seçmek zorundalar. Ancak bu durum yakında değişebilir, çünkü WhatsApp'ın varsayılan olarak fotoğrafların ve videoların daha yüksek kaliteli sürümlerini paylaşma özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

WhatsApp, yüksek kalite fotoğraf gönderimini varsayılan yapabilir

WhatsApp yüksek kalite fotoğraf ve video göndermeyi kolaylaştıracak özelliğin uygulamaya ne zaman geleceği belirsiz. Yeni özellikler kararlı sürüme gelmeden önce WhatsApp'ın beta sürümüne ekleniyor, ancak varsayılan medya yükleme kalitesini ayarlama seçeneği henüz açık beta testi için hazır değil.

Ayrıca, WhatsApp'ın fotoğraf ve videoları orijinal kalitesinde göndermeye izin verip vermeyeceği de henüz bilinmiyor. HD kalite ayarı, standart kalite ayarına göre çözünürlüğü ve kaliteyi artırırken, şu anda fotoğrafları ve videoları orijinal kalitede göndermenin tek yolu onları belge olarak paylaşmak.

WhatsApp, yeni bir özellik daha getirdi!

WhatsApp yüksek kaliteli fotoğraf paylaşımını daha da kolaylaştırdığında artık fotoğraf konusunda kullanıcıların bu konuda bir derdi kalmayacak gibi görünüyor. Sizce bu özellik gerekli mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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