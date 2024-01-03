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Windows 11'de Storage Sense özelliği ile gereksiz dosyaları temizleyin - Son Dakika
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Windows 11'de Storage Sense özelliği ile gereksiz dosyaları temizleyin

Windows 11'de bulunan Storage Sense özelliği sayesinde bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları otomatik olarak temizleyebilirsiniz. Bu özellik, bilgisayarınızın depolama alanını boşaltarak performansını artırır.

Windows 11\'de Storage Sense özelliği ile gereksiz dosyaları temizleyin
03.01.2024 - 00:28,
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Eski bir Windows bilgisayar sahibiyseniz depolama ciddi bir sorun haline gelir. Zira her geçen gün daha da büyüyen güncellemeler depolama alanınıza biraz daha yük bindirmekte. Ama üzülmeyin bu gizli Windows 11 sayesinde bilgisayarınızdaki "gereksiz" dosyaları kolayca temizleyebileceksiniz. Peki bu özelliğin adı ne? Nasıl çalışıyor? İşte Storage Sense özelliği ve detayları…

Windows Storage Sense özelliği nedir? Nasıl kullanılır?

Biraz eski bir Windows 11 bilgisayar kullanıyorsanız disk alanınız muhtemelen oldukça azalmıştır. Bunun yanında gereksiz ve asla işinize yaramayacak dosyalarda arka planda kalmaya devam etmektedir. Peki bu sinir bozucu durumdan nasıl kurtulabilirsiniz? Bunun cevabı aslında yine Windows 11'de saklı: Storage Sense.

Unutmayın bu arka planda kalan işe yaramayan dosyaların tek işlevi bilgisayarınızı yavaşlatmaktır. ve bu sebeple dosyaları temizlemeniz gerekir. Ancak bir sorun daha var: Bunca dosyanın arasından işe yaramayanları nasıl bulacak ve sileceksiniz? İşte tam burada Storage Sense özelliği devreye giriyor.

Windows 11'de depolama alanı otomatik olarak nasıl boşaltılır?

Öncelikle bilgisayarınızı açın.

Ardından "Ara" çubuğuna "Ayarlar" yazın.

"Ayarlar" uygulamasını açın.

Açılan sekmede "Sistem" sekmesini açın.

"Depolama" seçeneğini açın.

Windows bu sırada birkaç saniye bekleyecektir. Bilgisayarınızın bu sırada depolama analizini yapacaktır.

Buradan depolama hakkında gerekli verilerinize erişebileceksiniz.

Verilere baktıktan sonra sekmeyi aşağı doğru kaydırın.

"Storage Sense" özelliğini bulun ve özelliği aktif hale getirin.

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Bu özellik sayesinde bilgisayarınızda bulunan ve işe yaramayan dosyalar siz uğraşmadan otomatik olarak temizlenecektir. Bu sayede gereksiz dosya yüklerinden kurtulacak ve bilgisayarınız hızlanacaktır.

Kaynak: Shiftdelete
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