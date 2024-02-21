Windows 11 Güncellemesiyle Görev Çubuğu Kayboluyor

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Microsoft, Windows 11 için çalışmalarını sürdürüyor. Böylelikle şirket, işletim sistemini yeni özellikler ile donatıyor. Her ay önemli güncellemeler yayınlayan şirket, şubat yamasını da kullanıma sundu. Ancak bu güncelleme, kullanıcıların canını sıkan bir hatayı beraberinde getirdi. İşte Windows 11 Görev Çubuğu kayboluyor hatası ile ilgili detaylar…

Windows 11 şubat güncellemesiyle birlikte Görev Çubuğu kayboluyor

Microsoft, geçtiğimiz günlerde Windows 11 (23H2 ve 22H2) için KB5034765 sürümlü şubat ayı güncellemesini yayınladı. Dikkat çeken bu güncelleme, bazı hataları çözüyorken ufak tefek yenilikler de getirdi. Ancak Görev Çubuğu için bir sorun yarattı.

Tümü olmasa da bazı kullanıcılar, Windows 11 şubat güncellemesini (KB5034765) kurduktan sonra Görev Çubuğunun kaybolduğuna yani olması gereken konumda bir boşluk göründüğüne dair geri bildirimlerde bulunmaya başladı.

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Kullanıcılar, Görev Çubuğunun görünmemesi sebebiyle çok sorun yaşadıklarını dile getiriyorlar. Zira Görev Çubuğu, Arama aracı ve Başlat butonu gibi temel özellikleri barındırdığı için bu özelliklere erişilemiyor. Ayrıca kullanıcılar, Görev Çubuğuna sabitledikleri programlara erişmek için Dosya Gezgini'ni kullanarak uzun aramalar yapmak zorunda kalıyorlar. Bunlar da kullanıcı deneyimini bir hayli kötü etkiliyor.

Nasıl çözülür?

Bazı kişiler, Görev Yöneticisi üzerinden explorer.exe'yi kapattıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatarak bu sorunu çözebildiklerini paylaştı. Öte taraftan güncellemeyi kaldırıp sorunu kökten çözmeyi tercih edenler de oldu. Bu bağlamda siz de Görev Çubuğunun görünmemesi sorunuyla karşı karşıya kaldıysanız bu iki yoldan birini tercih edebilirsiniz.

Microsoft'tan bu soruna ilişkin bir açıklama gelmedi. Şirketin yakın zamanda bu hatayı çözen bir güncelleme yayınlaması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.