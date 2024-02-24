Xiaomi 14 Ultra: İçindekilerle selefi karşılaştırıldı

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi modeli olan 14 Ultra'yı tanıttı. WekiHome adlı YouTube kanalı, Xiaomi 14 Ultra modelinin içini selefiyle karşılaştırdığı bir video yayınladı. Xiaomi 14 Ultra parçalarına ayrıldı…
Xiaomi 14 Ultra parçalarına ayrıldı
14 Ultra önceki selefine benzeyen görüntüyle karşımıza çıksa da birçok dahili değişikliğe sahiptir. Örneğin yeni amiral gemisi model, Xiaomi 13 Ultra'ya kıyasla biraz daha büyük bir anakart kasasına sahip.
80W kablosuz hızlı şarjı destekleyen yeni kablosuz şarj bobinini de dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor. Şarj ve NFC bobininin iç kısmı daha büyük bir ısı dağıtımı imkanı sunan materyale sahip.
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Xiaomi 14 Ultra modelinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bulunuyor. 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. İşlemcinin grafik arabiriminde Ray Tracing destekli Adreno 750 bulunduğunu belirtelim.
Xiaomi 14 Ultra, 6.73 inç QuadHD Plus ekran ile tanıtıldı. Bununla birlikte cihaz, 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED LTPO panel ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Xiaomi 14 Ultra teknik özellikleri ise şu şekilde:
QuadHD Plus (3200 x 1440 piksel) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunmatik örnekleme 3000 nit tepe parlaklık P3 renk gamı HDR10+, HDR Vivid, Dolby Visionİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) – 8 çekirdekli Adreno GPUÖn Kamera: 32 Megapiksel, 1,4µm, f/2,0, 90°Ön Kamera Video: 4K (30/60fps), 1080P (30/60fps), 720P (30 fps)Arka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-900, f/1.63 – f/4.0, 23 mm, 3,2 µm, OIS – Telefoto Kamera (3,2x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 75 mm, OIS – Telefoto Kamera (5x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/2,5, 120 mm, OIS – Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 12 mm, 122°, AFArka Kameralar Video: 8K (24/30 fps), 4K (24/30/60/120 fps), 1080P (30/60 fps), 720P (30 fps)RAM: 12 GB/ 16 GB – LPDDR5XDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TB – UFS 4.0Batarya: 5300 mAhŞarj Hızı: 90W kablolu 80W kablosuzİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFCPort Yuvası: USB-CBoyut: 161,4 mm x 75,3 mm x 9,2 mm Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi 14 Ultra: İçindekilerle selefi karşılaştırıldı - Son Dakika Sağlık sorunları nedeniyle 15 gün önce görevi bırakan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak 62 yaşında hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde açılan 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı apar topar kaldırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatlerinin 40 saate düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın." dedi. Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte Haberler.com'a yaptığı açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elles, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var. Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı. İrfan'ın adale sakatlığı ve yırtık oluştuğu belirtilirken, Osayi'nin durumu henüz net değil. Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.
ÖzellikDeğerEkran: 6,73 inç – 2K AMOLED
QuadHD Plus (3200 x 1440 piksel) çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
240 Hz dokunmatik örnekleme
3000 nit tepe parlaklık
P3 renk gamı
HDR10+, HDR Vivid, Dolby Visionİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) – 8 çekirdekli
Adreno GPUÖn Kamera: 32 Megapiksel, 1,4µm, f/2,0, 90°Ön Kamera Video: 4K (30/60fps), 1080P (30/60fps), 720P (30 fps)Arka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-900, f/1.63 – f/4.0, 23 mm, 3,2 µm, OIS
– Telefoto Kamera (3,2x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 75 mm, OIS
– Telefoto Kamera (5x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/2,5, 120 mm, OIS
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 12 mm, 122°, AFArka Kameralar Video: 8K (24/30 fps), 4K (24/30/60/120 fps), 1080P (30/60 fps), 720P (30 fps)RAM: 12 GB/ 16 GB – LPDDR5XDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TB – UFS 4.0Batarya: 5300 mAhŞarj Hızı: 90W kablolu
80W kablosuzİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFCPort Yuvası: USB-CBoyut: 161,4 mm x 75,3 mm x 9,2 mm
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi 14 Ultra: İçindekilerle selefi karşılaştırıldı - Son Dakika
Sağlık sorunları nedeniyle 15 gün önce görevi bırakan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak 62 yaşında hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde açılan 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı apar topar kaldırıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatlerinin 40 saate düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın." dedi.
Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte Haberler.com'a yaptığı açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elles, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı. İrfan'ın adale sakatlığı ve yırtık oluştuğu belirtilirken, Osayi'nin durumu henüz net değil.
Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.
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