Xiaomi 14 Ultra: İçindekilerle selefi karşılaştırıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Xiaomi 14 Ultra: İçindekilerle selefi karşılaştırıldı

Xiaomi 14 Ultra: İçindekilerle selefi karşılaştırıldı

Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli olan 14 Ultra'nın içini gösteren bir video yayınladı. 14 Ultra, selefiyle benzer bir görüntüye sahip olsa da birçok dahili değişikliğe sahip. Yeni modelde 80W kablosuz hızlı şarj, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 6.73 inç QuadHD Plus ekran gibi özellikler bulunuyor.

24.02.2024 18:13
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Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi modeli olan 14 Ultra'yı tanıttı. WekiHome adlı YouTube kanalı, Xiaomi 14 Ultra modelinin içini selefiyle karşılaştırdığı bir video yayınladı. Xiaomi 14 Ultra parçalarına ayrıldı…

Xiaomi 14 Ultra parçalarına ayrıldı

14 Ultra önceki selefine benzeyen görüntüyle karşımıza çıksa da birçok dahili değişikliğe sahiptir. Örneğin yeni amiral gemisi model, Xiaomi 13 Ultra'ya kıyasla biraz daha büyük bir anakart kasasına sahip.

Xiaomi 14 Ultra: İçindekilerle selefi karşılaştırıldı

80W kablosuz hızlı şarjı destekleyen yeni kablosuz şarj bobinini de dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor. Şarj ve NFC bobininin iç kısmı daha büyük bir ısı dağıtımı imkanı sunan materyale sahip.

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Xiaomi 14 Ultra modelinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bulunuyor. 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. İşlemcinin grafik arabiriminde Ray Tracing destekli Adreno 750 bulunduğunu belirtelim.

Xiaomi 14 Ultra, 6.73 inç QuadHD Plus ekran ile tanıtıldı. Bununla birlikte cihaz, 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED LTPO panel ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Xiaomi 14 Ultra: İçindekilerle selefi karşılaştırıldı

Xiaomi 14 Ultra teknik özellikleri ise şu şekilde:

ÖzellikDeğerEkran: 6,73 inç – 2K AMOLED

QuadHD Plus (3200 x 1440 piksel) çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

240 Hz dokunmatik örnekleme

3000 nit tepe parlaklık

P3 renk gamı

HDR10+, HDR Vivid, Dolby Visionİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) – 8 çekirdekli

Adreno GPUÖn Kamera: 32 Megapiksel, 1,4µm, f/2,0, 90°Ön Kamera Video: 4K (30/60fps), 1080P (30/60fps), 720P (30 fps)Arka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-900, f/1.63 – f/4.0, 23 mm, 3,2 µm, OIS

– Telefoto Kamera (3,2x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 75 mm, OIS

– Telefoto Kamera (5x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/2,5, 120 mm, OIS

– Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 12 mm, 122°, AFArka Kameralar Video: 8K (24/30 fps), 4K (24/30/60/120 fps), 1080P (30/60 fps), 720P (30 fps)RAM: 12 GB/ 16 GB – LPDDR5XDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TB – UFS 4.0Batarya: 5300 mAhŞarj Hızı: 90W kablolu

80W kablosuzİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFCPort Yuvası: USB-CBoyut: 161,4 mm x 75,3 mm x 9,2 mm

Kaynak: Shiftdelete

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