Xiaomi 15, Oryon destekli Snapdragon 8 Gen 4 işlemci kullanan ilk telefon olabilir - Son Dakika
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Teknoloji

Xiaomi 15, Oryon destekli Snapdragon 8 Gen 4 işlemci kullanan ilk telefon olabilir

Xiaomi 15, Oryon destekli Snapdragon 8 Gen 4 işlemci kullanan ilk telefon olabilir

Şubat ayında birçok Android telefon üreticisi amiral gemisi cihazlarını tanıttı. Xiaomi de 14 serisi ile birlikte Android pazarında ses getirdi. Xiaomi 14 serisi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip ilk telefon olarak tanıtılırken, 15 serisi için de bazı iddialar ortaya çıkmaya başladı. Sızıntılara göre Xiaomi, OnePlus ve iQOO, yine işlemci tarafında ilki gerçekleştirecek firmalar olacak. İşte Xiaomi 15 işlemci detayları… Xiaomi 15, Oryon destekli Snapdragon 8 Gen 4 işlemci kullanan ilk telefon olabilir. Her yıl olduğu gibi Qualcomm da mobil cihazlar için amiral gemisi işlemciler üreterek Android pazarının gelişmesinde ve büyümesinde rol oynuyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkardığı Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile üst segment cihazlara güç veren firma, bu sene de tanıtacağı Snapdragon 8 Gen 4 ile adını duyuracak, ve iddialara göre bu yonga setini kullanacak ilk telefon Xiaomi 15 olacak. Popüler bir analist tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini ilk kullanan olma hakkını hala elinde tutuyor. Ayrıca sızıntıyı duyuran analist, OnePlus ve iQOO'nun da bu işlemciyi Xiaomi'nin hemen ardından kullanacak firmalar olduğunu söyledi. Sızıntılara göre ilk olarak Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'ya güç verecek olan bu amiral gemisi işlemci, ardından OnePlus 13 ve iQOO 13 modellerine de sırasıyla güç verecek. Oryon destekli Snapdragon 8 Gen 4'ün Ekim ayında Snapdragon Summit 2024 etkinliğinde duyurulacağını doğrulayan şirket, bu işlemcinin öncekilerden biraz daha farklı olacağını da belirtti. Snapdragon X Elite işlemcilerde üstün performans gösteren Oryon işlemci çekirdekleri, mobil tarafta da Snapdragon 8 Gen 4'e güç vererek şimdiye kadar ki en performanslı işlemciler olarak piyasaya çıkabilir.

24.04.2024 09:09
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Şubat ayında bir çok Android telefon üreticisi amiral gemisi cihazlarını tanıttı. Xiaomi de 14 serisi ile birlikte Android pazarında ses getirdi. Xiaomi 14 serisi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip ilk telefon olarak tanıtılırken, 15 serisi için de bazı iddialar ortaya çıkmaya başladı. Sızıntılara göre Xiaomi, OnePlus, ve iQOO, yine işlemci tarafında ilki gerçekleştirecek firmalar olacak. İşte Xiaomi 15 işlemci detayları…

Xiaomi 15, Oryon destekli Snapdragon 8 Gen 4 işlemci kullanan ilk telefon olabilir

Her yıl olduğu gibi Qualcomm da mobil cihazlar için amiral gemisi işlemciler üreterek Android pazarının gelişmesinde ve büyümesinde rol oynuyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkardığı Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile üst segment cihazlara güç veren firma, bu sene de tanıtacağı Snapdragon 8 Gen 4 ile adını duyuracak, ve iddialara göre bu yonga setini kullanacak ilk telefon Xiaomi 15 olacak.

Xiaomi 15, Oryon destekli Snapdragon 8 Gen 4 işlemci kullanan ilk telefon olabilir

Popüler bir analist tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini ilk kullanan olma hakkını hala elinde tutuyor. Ayrıca sızıntıyı duyuran analist, OnePlus ve iQOO'nun da bu işlemciyi Xiaomi'nin hemen ardından kullanacak firmalar olduğunu söyledi.

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Sızıntılara göre ilk olarak Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'ya güç verecek olan bu amiral gemisi işlemci, ardından OnePlus 13 ve iQOO 13 modellerine de sırasıyla güç verecek. Oryon destekli Snapdragon 8 Gen 4'ün Ekim ayında Snapdragon Summit 2024 etkinliğinde duyurulacağını doğrulayan şirket, bu işlemcinin öncekilerden biraz daha farklı olacağını da belirtti.

Xiaomi 15, Oryon destekli Snapdragon 8 Gen 4 işlemci kullanan ilk telefon olabilir

Snapdragon X Elite işlemcilerde üstün performans gösteren Oryon işlemci çekirdekleri, mobil tarafta da Snapdragon 8 Gen 4'e güç vererek şimdiye kadar ki en performanslı işlemciler olarak piyasaya çıkabilir. İsterseniz gelin bir fikir olması açısından Xiaomi 14 özelliklerine bakalım.

ÖzelliklerXiaomi 14Tasarım– Boyutlar: 152.8mm x 71.5mm x 8.2mm– Ağırlık: 193g– Materyaller: Ön taraf için Corning Gorilla Glass Victus, 3D kavisli cam arka– Su Direnci: IP68Ekran– 6.36¨ 120Hz LTPO AMOLED– Çözünürlük: 2670 x 1200, 460ppiPerformans– Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platformu– Adreno GPU– LPDDR5X + UFS 4.0 Depolama: 12GB+256GB– Xiaomi HyperOSKamera– Ana: 23mm f/1.6 LEICA kamera ile 50MP geniş sensör– Telefoto: 75mm f/2.0 LEICA yüzer lens kamera– Ultra geniş: 14mm f/2.2 LEICA kamera– Selfie: 32MP ekrana entegre kameraPil ve Şarj– Kapasite: 4610mAh– Kablolu Şarj: 90W HyperCharge– Kablosuz Şarj: 50W

Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Xiaomi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi 15, Oryon destekli Snapdragon 8 Gen 4 işlemci kullanan ilk telefon olabilir - Son Dakika

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