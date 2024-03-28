Xiaomi, 2023 yılında net karını yüzde 126,3 artırdı

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Xiaomi, 2023 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Toplam geliri 271 milyar RMB'ye (yaklaşık 37.5 milyar dolar) ulaşırken, düzeltilmiş net karı yüzde 126,3 oranında artışla 19,3 milyar RMB (2.7 milyar dolar) oldu. Bu da Xiaomi tarihinin en yüksek ikinci karlılık seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Xiaomi net karı 2023 yılında yüzde 126,3 arttı!

Şirket, 2023 yılında "ölçek ve karlılığa yönelik ikili odaklanma" stratejisini benimseyerek, "İnsan × Araba × Ev" konsepti altında genişletilmiş akıllı ekosistemini hayata geçirdi. Yılın ilk yarısında kar artışının hızlandığı ve ikinci yarısında üç aylık gelirlerde toparlanma yaşandığı görüldü. Xiaomi, 2023'te akıllı elektrikli otomobiller ve diğer yeni girişimlere yönelik giderlerini 6,7 milyar RMB'ye (930 millyon dolar) çıkardı.

Akıllı telefon segmentinde Xiaomi'nin küresel satışları 145,6 milyon adede ulaşırken, yıllık gelir 157,5 milyar RMB'ye (21.7 milyar dollar) ve brüt kar oranı yüzde 14,6'ya yükseldi. Ek olarak, dünya genelinde üst üste üç yıl en çok akıllı telefon satışı gerçekleştiren üçüncü şirket oldu. Şirketin premium akıllı telefon satışları önemli bir artış gösterdi. Çin'deki satışlarının ortalama fiyatı yüzde 19 arttı ve premium segmentteki pazar payı önemli ölçüde yükseldi.

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Xiaomi'nin AIoT platformundaki bağlı IoT cihaz sayısı yüzde 25,5 artışla 739,7 milyona ulaştı. Şirket, TV ve akıllı büyük ev aletleri satışlarında da büyük bir başarı elde etti. Buna bağlı olarak küresel tablet satışları yüzde 50'den fazla artarak 5 milyon adedi geçti.

Xiaomi, internet hizmetleri segmentinde de gelir ve brüt kar marjında rekor seviyelere ulaştı. İnternet hizmetleri geliri 30,1 milyar RMB (4.1 milyar dolar) oldu ve bu segmentin brüt kar marjı yüzde 74,2'ye ulaştı. Ayrıca yurtdışı internet hizmetlerinden elde ettiği gelirde yüzde 24,1'lik bir artış kaydetti.

Son olarak, 2023 yılı boyunca araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de önemli yatırımlar yaparak, 19,1 milyar RMB (2.6 milyar dolar) harcadı. Bu süreçte şirketin Ar-Ge çalışan sayısı 17 bin 800'e ulaştı.