Xiaomi, 2023 yılında net karını yüzde 126,3 artırdı

Xiaomi, 2023 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Toplam geliri 271 milyar RMB'ye (yaklaşık 37.5 milyar dolar) ulaşırken, düzeltilmiş net karı yüzde 126,3 oranında artışla 19,3 milyar RMB (2.7 milyar dolar) oldu. Bu da Xiaomi tarihinin en yüksek ikinci karlılık seviyesine ulaştığını gösteriyor.
Xiaomi net karı 2023 yılında yüzde 126,3 arttı!
Şirket, 2023 yılında "ölçek ve karlılığa yönelik ikili odaklanma" stratejisini benimseyerek, "İnsan × Araba × Ev" konsepti altında genişletilmiş akıllı ekosistemini hayata geçirdi. Yılın ilk yarısında kar artışının hızlandığı ve ikinci yarısında üç aylık gelirlerde toparlanma yaşandığı görüldü. Xiaomi, 2023'te akıllı elektrikli otomobiller ve diğer yeni girişimlere yönelik giderlerini 6,7 milyar RMB'ye (930 millyon dolar) çıkardı.
Akıllı telefon segmentinde Xiaomi'nin küresel satışları 145,6 milyon adede ulaşırken, yıllık gelir 157,5 milyar RMB'ye (21.7 milyar dollar) ve brüt kar oranı yüzde 14,6'ya yükseldi. Ek olarak, dünya genelinde üst üste üç yıl en çok akıllı telefon satışı gerçekleştiren üçüncü şirket oldu. Şirketin premium akıllı telefon satışları önemli bir artış gösterdi. Çin'deki satışlarının ortalama fiyatı yüzde 19 arttı ve premium segmentteki pazar payı önemli ölçüde yükseldi.
Ajan gözlüğü gibi! Xiaomi Mijia tanıtıldı
Xiaomi'nin AIoT platformundaki bağlı IoT cihaz sayısı yüzde 25,5 artışla 739,7 milyona ulaştı. Şirket, TV ve akıllı büyük ev aletleri satışlarında da büyük bir başarı elde etti. Buna bağlı olarak küresel tablet satışları yüzde 50'den fazla artarak 5 milyon adedi geçti.
Xiaomi, internet hizmetleri segmentinde de gelir ve brüt kar marjında rekor seviyelere ulaştı. İnternet hizmetleri geliri 30,1 milyar RMB (4.1 milyar dolar) oldu ve bu segmentin brüt kar marjı yüzde 74,2'ye ulaştı. Ayrıca yurtdışı internet hizmetlerinden elde ettiği gelirde yüzde 24,1'lik bir artış kaydetti.
Son olarak, 2023 yılı boyunca araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de önemli yatırımlar yaparak, 19,1 milyar RMB (2.6 milyar dolar) harcadı. Bu süreçte şirketin Ar-Ge çalışan sayısı 17 bin 800'e ulaştı.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi, 2023 yılında net karını yüzde 126,3 artırdı - Son Dakika
New York yönetimi, sürücüsüz taksi uygulamasını resmi olarak devreye sokacaklarını duyurdu. Ancak uygulama ilk etapta test aşamasında olacak ve araçlarda güvenlik için gerçek bir sürücü bulundurulması zorunlu olacak. Bu haber, birçok teknoloji firmasını harekete geçirdi ve yakın zamanda New York sokaklarında otonom araçlar görülebileceği belirtiliyor. Ancak bazı kişiler, bu sistemin tehlikeler yaratabileceğini iddia ediyor. Şehir yönetimi, sürücüsüz araçları yoğun bir incelemeden geçirecek ve yolcu güvenliğini ön planda tutacaklarını vurguladı. Sürücüsüz taksilerin Amerikan Motorlu Araçlar Kurumu'nun güvenlik testinden geçeceği belirtilirken, ücretlendirme konusu ise merak konusu oldu. New York halkı heyecanla bu gelişmeleri beklerken, bazı aktivist grupların protestolar yapabileceği öne sürülüyor.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'yı Türkiye'nin ilk akıllı şehirlerinden biri haline getirmek için fiber altyapı, IP telefonlar ve dijital bilgiye dayalı belediyecilik gibi birçok yenilikçi projeye imza atıyor. Ayrıca, Teknopark Merkezi (Tekmer) gibi girişimcilere destek veren ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Yazıcı, Tuzla'yı inovasyon merkezi ve karbon nötr bir ilçe haline getirmeyi hedefliyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde tekrar aday olan Yazıcı, gençlere ve bilime olan güvenini vurgulayarak Tuzla'nın geleceği için destek istiyor.
Xiaomi'nin yıllık etkinliği olan Xiaomi Fan Festivali, 6 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'a kadar sürecek. Festival kapsamında mi.com.tr ve mi Store uygulamasında birçok indirim ve kampanya sunulacak. Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 12, POCO F5 Pro ve Redmi Pad SE gibi popüler cihazlar cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca festivalde özel sürüm Redmi Note 13 Pro+ 5G modeli de tanıtılacak. Xiaomi Fanları ayrıca Xiaomi Global Kampüsü'nü ziyaret etme fırsatı da bulacak.
Intel, Taipei'de düzenlediği etkinlikte yapay zeka alanındaki yeniliklerini tanıttı. Microsoft'un sohbet asistanı Copilot ile entegrasyonu sağlayan Intel, yapay zekalı işlemcileri sayesinde birçok bilgisayarda kullanılabilecek. Bu gelişme, Silikon Vadisi'nde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir ve Intel hisselerinde sıçrama yaşanabilir. Intel Core Ultra işlemcilerinin yeni kabiliyetleri ve AMD'ye karşı üstünlüğü de etkinlikte vurgulandı. Intel yönetimi, Copilot desteği üzerinde uzun süredir çalıştıklarını ve Microsoft ile gelecekte yeni iş birlikleri için umut verdiğini belirtti.
Fiat, mikro elektrik araç sektörüne yeni bir soluk getirmek için Topolino modelini tanıttı. Aracın başlangıç versiyonu 449 bin 900 TL, Plus donanımı ise 479 bin 900 TL olarak belirlendi. Tamamen elektrikli olan aracın motor gücü 6 kW, maksimum hızı 45 km/h ve sürüş menzili 75 kilometre olarak açıklandı. Fiat Topolino, Türkiye'de Citroen Ami'ye alternatif bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
Marvel Rivals oyunu, mayıs ayında ücretsiz olarak piyasaya sürülecek. Oyun, Marvel evreninden birçok ikonik kahramanı kontrol etme imkanı sunacak ve oyun dünyasında büyük bir etki yaratabilir. Oyunun performansı ve stabilitesi merak konusu olsa da, büyük bir oyuncu kitlesine sahip olması bekleniyor. Oyunda yer alacak başlıca karakterler arasında Black Panther, Spider-Man, Iron Man, The Punisher, Doctor Strange, Groot, Hulk, Loki, Luna Snow, Rocket Raccoon, Magik, Star-Lord, Magneto, Peni Parker, Mantis, Namor, Scarlet Witch ve Storm bulunuyor. Oyunun gelecekte daha fazla karakterle güncelleneceği ve uzun dönemli destek alacağı da belirtiliyor. Oyun, Doktor Doom ve onun 2099 yılından gelen rakibi arasındaki savaşı konu alıyor ve kahramanlarımız dünyanın yok olmasını engellemek için birlik olmak zorunda kalacak. Marvel yönetimi, Rivals'ın Marvel evreni sevenlerin gönlünde taht kuracak bir yapım olacağını iddia ediyor.
Cebe sığabilecek bir boyutta olan akıllı telefonlar, günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Ancak son yıllarda Türkiye'de artan döviz kuru nedeniyle teknolojik ürünlerin fiyatları ciddi oranda arttı. Bu bağlamda uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri araştırılıyor. Biz de bu içeriğimizde asgari ücretle alınabilecek, bütçe dostu akıllı telefonları sıraladık.
Xiaomi, Aralık 2023'te tanıttığı SU7 elektrikli otomobilinin fiyatını açıkladı. En düşük özelliklere sahip olan SU7 Standard modeli 29 bin 870 dolara satılacak. SU7 Pro'nun fiyatı 34 bin dolar, SU7 Max Performance'ın fiyatı ise 41 bin 500 dolar olarak belirlendi. Xiaomi SU7'nin Tesla Model 3'ten daha ucuz olması rekabeti kızıştıracak.
PlayStation Plus aboneleri için Nisan ayı oldukça heyecan verici geçecek. Üç ücretsiz oyunun yanı sıra özel içerikler de sunulacak. Oyunlar arasında Immortals of Aveum, Minecraft Legends ve Skul: The Hero Slayer yer alıyor. Ayrıca Overwatch 2 Mega Paketi de üyelere özel olarak sunulacak. PlayStation 5 kullanıcıları artık otomatik klip oluşturabilecekler. Mart ayının sonunda indirilebilecek olan diğer oyunları da kaçırmamanız öneriliyor.
YEO Teknoloji'nin yüzde yüz iştiraki olan Reap Battery için İstanbul Tuzla'da inşası devam eden yerli batarya fabrikasında üretim işlemleri yerli robotlar tarafından gerçekleştirilecek. Fabrikanın kapasitesinin ilk yıl için tek vardiyada 1 GWh olması planlanıyor. Bu yatırımla Reap Battery, enerji depolama sistemleri alanında çeşitli çözümler sunacak ve enerji depolama sistemlerinin dünya çapında büyümesine katkı sağlayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?