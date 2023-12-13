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Xiaomi, HyperOS güncellemesi için takvim hazırladı - Son Dakika
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Xiaomi, HyperOS güncellemesi için takvim hazırladı

Xiaomi, yeni yapı olan HyperOS'u ilk olarak Xiaomi 14 serisiyle kullanıcılara sunacak. Globaldeki kullanıcılar için henüz bir adım atılmadı, ancak 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren uyumlu modellerin güncellemeyi alacağı iddia ediliyor.

Xiaomi, HyperOS güncellemesi için takvim hazırladı
13.12.2023 - 21:13,
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MIUI arayüzünün yerini alan HyperOS için artık geri sayım başladı. Xiaomi, yeni yapıyı ilk olarak Xiaomi 14 serisiyle kullanıcılara sunarken, ürün yelpazesinin geniş olması sebebiyle uzun süren çalışmalar sonucu kapsamlı bir dağıtım takvimi hazırladı. Ayrıca henüz globaldeki kullanıcılar için herhangi bir adım atılmadı. Son raporlar küreselde HyperOS güncellemesi alacak ilk Xiaomi modellerini gözler önüne seriyor.

Globalde HyperOS güncellemesi alacak ilk Xiaomi modelleri

HyperOS güncellemesi halihazırda Çin'de bazı uyumlu modeller için yayınlandı, ancak globaldeki cihazlar için şimdilik bir gelişme yok. Son sızdırılan bilgiler Çinli markanın 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren küresel pazarlardaki uyumlu modellerini yeni sürüme geçireceğini iddia ediyor.

Xiaomi, HyperOS güncellemesi için takvim hazırladı

İşte globalde HyperOS güncellemesi alacak ilk Xiaomi modelleri

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 11T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

POCO F5

POCO F5 Pro

Redmi Note 12 4G/4G NFC

Redmi Note 12S

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Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak. Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.

Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz!

Kaynak: Shiftdelete
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