Mart 2024 İtibariyle Güncelleme Desteğini Kaybeden Xiaomi Modelleri

Teknoloji

Bir akıllı telefon satın alımı öncesi dikkat ettiğimiz detaylardan birisi de ilgili modelin kaç sene güncelleme alacağıdır. Bu, kısacası telefonun resmi olarak üreticisi tarafından destekleneceği süre anlamına gelirken, karar sürecince önemli bir rol oynar. Peki Xiaomi güncelleme desteği konusunda nasıl bir marka? Firma akıllı telefonlarına kaç sene destek veriyor? İşte Mart 2024 itibariyle güncelleme desteğini kaybeden Xiaomi modelleri hangileri?

Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri

Xiaomi, satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği veriyor. Ayrıca bunları resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOL listesi altında kullanıcılarla paylaşıyor. Aynı zamanda söz konusu listeyi belirli aralıklarla donanımsal açıdan yeni sürümleri çalıştırması mümkün olmayan modellerle güncelliyor.

Xiaomi'nin EOL listesine eklenen modeller bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak üretici yine de kapıyı tamamen kapatmıyor. Zira ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar.

Xiaomi 14 kutu açılımı!

Not: Listede bazı modelleri birden fazla görebilirsiniz. Bunlar, ilgili telefonun farklı ülkelerdeki versiyonlarına işaret ediyor.

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explore Edition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3 (Android One)

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

Mi MIX 2S

MIX 3

Mi MIX 3

Mi PLAY

Mi Note 10

Mi 10 Lite zoom (CN)

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Pro (GLOBAL)

Mi 10 Pro (EEA)

Mi 10 (TR)

Mi 10 (ID)

Mi 10 (EEA)

Mi 10 (IN)

Mi 10 (RU)

Mi 10 (GLOBAL)

Mi 10 (CN)

Mi 10 Ultra (CN)

Mi 10T Pro (GLOBAL)

Mi 10T (GLOBAL)

Mi 10T Pro (EEA)

Mi 10T (EEA)

Mi 10T Pro (IN)

Mi 10T (IN)

Redmi K30S Ultra (CN)

Mi 10T Pro (LM)

Mi 10T Pro (MX)

Mi 10T (MX)

Mi 10T Pro (RU)

Mi 10T (RU)

Mi 10 lite 5G (TW)

Redmi modelleri bir sonraki sayfada yer almaktadır.