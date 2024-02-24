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Akıllı telefon bir yana tablet pazarında da aktif faaliyet gösteren Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, bugün Xiaomi 14 Ultra bir yana merakla beklenen Pad 6S Pro modelini de tanıttı. Cihaz, vadettikleri ile dikkat çekti. İşte Xiaomi Pad 6S Pro özellikleri ve fiyatı…

Xiaomi Pad 6S Pro özellikleri ve fiyatı

Markanın ana vatanı Çin'de tüketicilerin karşısına çıkan Xiaomi Pad 6S Pro modeli, 12.4 inç boyutunda 3K çözünürlüğe sahip ekranla geliyor. 144 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, maksimum 900 nit parlaklık sunuyor.

Dolby Audio destekli 8 hoparlöre sahip olan tablet, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Cihazın 8 GB/ 12 GB/ 16 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB depolama seçenekleri bulunuyor.

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Ön tarafında 20 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer veren tabletin arka kasasında ise ikili kurulum yer alıyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor.

Android tabanlı HyperOS üzerinde çalışan Xiaomi Pad 6S Pro, 120W hızlı şarj ile beslenen 10,000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Öte yandan tabletin WiFi-7 ve Bluetooth 5.3 bağlantı desteğine sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. Son olarak yeşil, açık mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip modelin klavye ve kalem ile kullanılabildiğini de söyleyelim.

Xiaomi Pad 6S Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;