Akıllı telefon bir yana tablet pazarında da aktif faaliyet gösteren Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, bugün Xiaomi 14 Ultra bir yana merakla beklenen Pad 6S Pro modelini de tanıttı. Cihaz, vadettikleri ile dikkat çekti. İşte Xiaomi Pad 6S Pro özellikleri ve fiyatı…
Xiaomi Pad 6S Pro özellikleri ve fiyatı
Markanın ana vatanı Çin'de tüketicilerin karşısına çıkan Xiaomi Pad 6S Pro modeli, 12.4 inç boyutunda 3K çözünürlüğe sahip ekranla geliyor. 144 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, maksimum 900 nit parlaklık sunuyor.
Dolby Audio destekli 8 hoparlöre sahip olan tablet, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Cihazın 8 GB/ 12 GB/ 16 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB depolama seçenekleri bulunuyor.
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Ön tarafında 20 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer veren tabletin arka kasasında ise ikili kurulum yer alıyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor.
Android tabanlı HyperOS üzerinde çalışan Xiaomi Pad 6S Pro, 120W hızlı şarj ile beslenen 10,000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Öte yandan tabletin WiFi-7 ve Bluetooth 5.3 bağlantı desteğine sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. Son olarak yeşil, açık mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip modelin klavye ve kalem ile kullanılabildiğini de söyleyelim.
Xiaomi Pad 6S Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
3K çözünürlük 144 Hz yenileme hızı 900 nit tepe parlaklıkSes8 hoparlör – Dolby AudioKamera50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörüÖn Kamera: 20 MegapikselİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM ve Depolama8 GB/ 12 GB/ 16 GBDepolama256 GB/ 512 GB/ 1 TBBatarya10,000 mAhŞarj Hızı120W hızlı şarjYazılımAndroid tabanlı HyperOSBağlantı SeçenekleriUSB-C, WiFi-7, Bluetooth 5.3USB Yuvası: USB Type-CRenk SeçenekleriYeşil, Açık Mavi, Siyah Xiaomi Pad 6S Pro fiyatı; Xiaomi Pad 6S Pro 8 GB RAM + 256 GB: 3 bin 299 Çin yuanı (460 dolar) Xiaomi Pad 6S Pro 12 GB RAM + 256 GB: 3 bin 599 Çin yuanı (500 dolar) Xiaomi Pad 6S Pro 12 GB RAM + 512 GB: 3 bin 999 Çin yuanı (555 dolar) Xiaomi Pad 6S Pro 16 GB RAM + 1 TB: 4 bin 499 Çin yuanı (625 dolar) Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Pad 6S Pro Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından yapılan hakem hatalarını eleştirdi. Baki, 2 net penaltı pozisyonunun verilmediğini belirterek TFF'nin aklını başına devşirmesini beklediklerini söyledi. Ayrıca Galatasaray'ın kendileri için verilen penaltı pozisyonuna da tepki gösteren Baki, Galatasaray'ı tebrik ederek kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmiş olduklarını ifade etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor'' ifadelerini kullandı. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz'' ifadeleri yer aldı. Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Lob'in International tarafından düzenlenen ve Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından desteklenen 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını gündeme taşımak için İstanbul'da gerçekleşti. Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, ''Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar'' ifadeleri yer aldı. Muş Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Feyat Asya, 31 Mart yerel seçimleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği yeni projelerini kamuoyu ile paylaştı. Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı. Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş, inanılmaz bir frikik golü atarak takımını maça ortak etti. Yandaş'ın golü sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.
ÖzellikDeğerEkran12.4 inç
3K çözünürlük
144 Hz yenileme hızı
900 nit tepe parlaklıkSes8 hoparlör – Dolby AudioKamera50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörüÖn Kamera: 20 MegapikselİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM ve Depolama8 GB/ 12 GB/ 16 GBDepolama256 GB/ 512 GB/ 1 TBBatarya10,000 mAhŞarj Hızı120W hızlı şarjYazılımAndroid tabanlı HyperOSBağlantı SeçenekleriUSB-C, WiFi-7, Bluetooth 5.3USB Yuvası: USB Type-CRenk SeçenekleriYeşil, Açık Mavi, Siyah
Xiaomi Pad 6S Pro fiyatı;
Xiaomi Pad 6S Pro 8 GB RAM + 256 GB: 3 bin 299 Çin yuanı (460 dolar)
Xiaomi Pad 6S Pro 12 GB RAM + 256 GB: 3 bin 599 Çin yuanı (500 dolar)
Xiaomi Pad 6S Pro 12 GB RAM + 512 GB: 3 bin 999 Çin yuanı (555 dolar)
Xiaomi Pad 6S Pro 16 GB RAM + 1 TB: 4 bin 499 Çin yuanı (625 dolar)
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Pad 6S Pro Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından yapılan hakem hatalarını eleştirdi. Baki, 2 net penaltı pozisyonunun verilmediğini belirterek TFF'nin aklını başına devşirmesini beklediklerini söyledi. Ayrıca Galatasaray'ın kendileri için verilen penaltı pozisyonuna da tepki gösteren Baki, Galatasaray'ı tebrik ederek kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmiş olduklarını ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz'' ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Lob'in International tarafından düzenlenen ve Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından desteklenen 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını gündeme taşımak için İstanbul'da gerçekleşti.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, ''Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar'' ifadeleri yer aldı.
Muş Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Feyat Asya, 31 Mart yerel seçimleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği yeni projelerini kamuoyu ile paylaştı.
Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı.
Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş, inanılmaz bir frikik golü atarak takımını maça ortak etti. Yandaş'ın golü sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.
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