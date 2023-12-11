Xiaomi POCO X6 5G için geri sayım başladı

Xiaomi, çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı POCO X6 5G için geri sayım resmen başladı. Özellikleriyle ve fiyatıyla rekabetçi olması beklenen akıllı telefonla ilgili kısa bir süre önce önemli bir gelişme yaşandı.

POCO X6 5G NBTC sertifikası aldı

Yaklaşan POCO X6 5G, 23122PCD1G model numarasıyla NBTC veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın yakında yapılacağına dair fikirler veriyor.

Bilindiği üzere Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Burada yakında tanıtılması planlanan POCO X6 5G'nin eylülde piyasaya sürülen Redmi Note 13 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacağı iddia ediliyor. Bu gibi söylentiler gerçeği yansıtıyorsa, iki model farklı isimleri ve tasarımları olmasına rağmen temelde aynı teknik özellikleri paylaşacaklar.

Poco M6 5G geliyor! Cihaz, Redmi'nin birebir kopyası mı olacak?

Redmi Note 13 Pro teknik özellikleri