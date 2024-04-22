Xiaomi Redmi 13 Modeli İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

Xiaomi Redmi 13 Modeli İçin Geri Sayım Başladı

Xiaomi Redmi 13 Modeli İçin Geri Sayım Başladı

Xiaomi'nin uygun fiyatlı ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü Redmi 13 modeli için pil konusunda önemli iyileştirmeler yapılacak. Akıllı telefon, 33W hızında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir batarya ile gelecek. Ayrıca Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ve Snapdragon 4 Gen 2 işlemciye sahip olması bekleniyor. Redmi 12'nin özelliklerine benzerlik göstermesi de beklenen telefonun çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

22.04.2024 15:09  Güncelleme: 15:22
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Uygun fiyatlı ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde bir süredir gündemi meşgul eden Redmi 13 modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonu seleflerindeki gibi günlük kullanıma uygun teknik özelliklere sahip olması beklenirken, son raporlar şarj konusunda da önemli iyileştirmelerin söz konusu olduğuna dikkat çekiyor. İşte Redmi 13 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

Redmi 13 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Xiaomi'nin çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Redmi 13 modeli pil konusunda önemli iyileştirmelere sahip olacak. Buna göre akıllı telefonda 33W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir batarya bizleri karşılayacak. Bilindiği üzere selefi Redmi 12 maksimum 18W şarj hızlarını destekliyor.

Xiaomi Redmi 13 Modeli İçin Geri Sayım Başladı

Akıllı telefonun kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS arayüzünü çalıştırması bekleniyor. Öte yandan globale Poco M7 5G ismiyle gelmesi kuvvetle muhtemel. İşlemci koltuğunda ise Snapdragon 4 Gen 2'nin olması bekleniyor. Bununla birlikte selefinin geçen sene haziran ayında tanıtıldığını dikkate alarak yaklaşan modelin de benzer bir tanıtım çizgisinde ilerlemesini bekliyoruz.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene vitrine çıkan Redmi 12 özellikleri şöyle;

ÖzellikAyrıntılarEkran6,79 inç FHD+ LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı, 550 nit parlaklıkİşlemciMediaTek Helio G88 sekiz çekirdekli işlemciRAM4GB, 6GB veya 8GB RAM seçenekleriDepolama64GB, 128GB veya 256GB dahili depolama, microSD kart desteğiArka Kameralar50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kameraÖn Kamera8 MP ön kamera, ekrana gömülüBatarya5000 mAh, 18W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Diğer ÖzelliklerÇift SIM kart desteği, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFCFiyat(152 dolar)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Xiaomi Redmi 13 Modeli İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

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