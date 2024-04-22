Xiaomi Redmi 13 Modeli İçin Geri Sayım Başladı

Teknoloji

Uygun fiyatlı ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde bir süredir gündemi meşgul eden Redmi 13 modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonu seleflerindeki gibi günlük kullanıma uygun teknik özelliklere sahip olması beklenirken, son raporlar şarj konusunda da önemli iyileştirmelerin söz konusu olduğuna dikkat çekiyor. İşte Redmi 13 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

Redmi 13 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Xiaomi'nin çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Redmi 13 modeli pil konusunda önemli iyileştirmelere sahip olacak. Buna göre akıllı telefonda 33W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir batarya bizleri karşılayacak. Bilindiği üzere selefi Redmi 12 maksimum 18W şarj hızlarını destekliyor.

Akıllı telefonun kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS arayüzünü çalıştırması bekleniyor. Öte yandan globale Poco M7 5G ismiyle gelmesi kuvvetle muhtemel. İşlemci koltuğunda ise Snapdragon 4 Gen 2'nin olması bekleniyor. Bununla birlikte selefinin geçen sene haziran ayında tanıtıldığını dikkate alarak yaklaşan modelin de benzer bir tanıtım çizgisinde ilerlemesini bekliyoruz.

24 GB RAM, 120W hızlı şarj! Redmi K70 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene vitrine çıkan Redmi 12 özellikleri şöyle;