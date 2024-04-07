Akıllı telefon dünyasında birçok kesime hitap eden modeller ortaya koyan Xiaomi, yeni bir amiral gemisi seri ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Bir süredir sızıntı bilgilerini paylaştığımız Redmi Turbo 3 modeli bugün ilk kez resmi olarak duyuruldu.
OIS destekli 200 Megapiksel ana kamera ve Snapdragon 8s Gen 3 işlemci
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi seri olarak adlandırdığı Redmi Turbo 3, birçok özelliğiyle büyülüyor. Ancak cihaz, amiral gemisi modellerde görmeye alışık olmadığımız bir işlemci ile tanıtıldı. Redmi Turbo 3'ün işlemci koltuğunda Snapdragon 8s Gen 3 yer alıyor.
Snapdragon 8s Gen 3, 1x 3.0 GHz Cortex-X4 çekirdek, 2.8 GHz hızında dört adet Cortex-A720 çekirdek ve 3x 2.0 GHz Cortex-A520 çekirdek dizilimine sahip. Redmi Turbo 3, Geekbench 6 tekli çekirdek testinde 2023 puana ulaştı. Çoklu çekirdek testinde ise 5659 puana ulaşarak Snapdragon 8 Gen 2'yi geride bıraktığını hatırlatalım.
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Xiaomi'nin açıkladığı üzere Redmi Turbo 3, AnTuTu'da 1.754.299 alarak üst düzey modellerin arasına yerleşiyor. Tanıtım görsellerine baktığımızda cihazın arka panelinde alt alta dizilmiş iki kameranın yer aldığını görüyoruz. Bunlardan birinin OIS destekli 200 Megapiksel ana kamera olduğunu belirtelim. Xiaomi, yaptığı duyurusunda sadece modelin tasarımını, işlemcisini ve AnTuTu puanını paylaştı. Ek olarak cihazın 10 Nisan'da satışa sunulacağını söyledi.
Bunun haricinde daha önce sızan bilgilere bakarsak cihaz kutudan Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkacak modelin 90W hızlı şarjlı 5.500 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Ön panelinde ise 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç 1220p OLED ekran yer alacak. Nisan ayında Çin'de tanıtılacak Redmi Turbo 3'ün küresel pazardaki ismi ise POCO F6 olacak.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Redmi Turbo 3: Yeni Amiral Gemisi Serisi Duyuruldu - Son Dakika
Intel, son dönemde yaşadığı büyük zararın ardından toplu işten çıkarma yapma kararı aldı. Yaklaşık 10 bin çalışanın işine son verilecek. Şirket, bu adımı ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak ve yatırımcıların güvenini kazanmak amacıyla atıyor. İşten çıkarmaların satış ve pazarlama bölümünde yoğunlaşması bekleniyor. Intel'in gelecekte daha fazla radikal karar alması bekleniyor.
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Aspower firması, Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerinde yerli geliştirme ihtiyacına odaklanarak 800 kW güç veren yerli şarj istasyonu üretti. Şirket, deneyimli bir ArGe ekibiyle güçlendirilmiş ve çeşitli sektörlerde kullanılan ürünler geliştirmektedir. Yerli tasarım ve üretim olan bu şarj sistemi, kullanıcılara yerinde hızlı şarj imkanı, mobil şarj sistemi olma özelliği ve kurtarma ve acil yerinde şarj kabiliyeti gibi avantajlar sunmaktadır.
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Geçtiğimiz yıllarda Instagram hikayeler benzeri durum güncellemesi özelliğini duyuran WhatsApp, bu özelliğin daha fazla kullanılması için çalışmalara başladı. WABetaInfo ekibi tarafından tespit edilen WhatsApp durum güncellemesi bildirim özelliği, Android 2.24.6.19 beta sürümünde test edilmeye başlandı. Bu geliştirme sayesinde kullanıcılar, durum güncellemelerinde belirli kişilerden bahsettiklerinde doğrudan bildirim gönderebilecek. Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, kullanıcılar tarafından paylaşılan yeni görülmemiş durum güncellemeleri olduğunda kullanıcıları bilgilendirmek için bir özellik test ediyor. Bu özelliğin 2024 yılı içerisinde son kullanıcıya sunulacağı tahmin ediliyor. Muhtemel bir senaryoda, kullanıcı tarafından henüz kontrol edilmemiş bir durum güncellemesinde bahsedilmesi durumunda bildirimler gönderilebilir. Bu mekanizma, kullanıcıların doğrudan kendilerini ilgilendiren önemli güncellemelerden haberdar olmasını sağlayacak. Bildirimleri tetikleyen bir diğer potansiyel faktör de favori kişilerle yapılan etkileşimlere dayanacağı belirtiliyor. WhatsApp, kullanıcıları favoriye ekledikleri kişilerin görülmemiş durum güncellemeleri hakkında bilgilendirmeyi önceliklendirecek. Siz yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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