Xiaomi SU7, Elektrikli Araç Pazarında Büyük Etki Yaratıyor

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Xiaomi, ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7'nin lansmanıyla elektrikli araç pazarında büyük bir etki yaratmayı başardı. İlk SUV'yi geçtiğimiz hafta tanıtan şirket, şimdiden 100 binden fazla ön sipariş aldığını açıkladı.

Xiaomi SU7 100 bin satış rakamını geçti

Xiaomi'nin paylaşımlarına göre 40 bin kişi SU7'yi rezerve etmek için 691 dolarlık depozito ücretini yatırdı. Bu da Çin'deki talebin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Yüksek ön sipariş rakamları, Xiaomi'nin otomotiv sektörüne girişiyle büyük etki yaratabileceği anlamına da geliyor.

Bilmeyenler için SU7; 29 bin 870 dolardan başlayan standart bir model, daha uzun menzilli bir Pro varyantı ve 41 bin 500 dolardan fiyatlandırılan yüksek performanslı bir Max versiyonu olmak üzere üç versiyondan oluşuyor.

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Xiaomi ayrıca geçtiğimiz günlerde "Founders Edition" sürümü için 5 bin adet talep aldığını da açıkladı. Bu modelin fiyatı belirsiz, ancak 50 bin doları geçtiği söyleniyor. Hatta bu modellerden ilki, bu hafta düzenlenen bir teslimat etkinliğinde sahiplerine ulaşmaya başladı.

Öte yandan şirket, SU7 için şimdilik yurt dışı planlarına sahip değil. Bu da ilk elektrikli otomobilin Çin'e özel bir model olacağı anlamına geliyor. Ancak otomobil endüstrisine milyonlarca dolar yatırım yaptığı düşünülürse, Xiaomi'nin global pazara gelmek istediğini de söyleyebiliriz.

Peki siz Xiaomi SU7 satışları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ilk Xiaomi elektrikli otomobili nasıl? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.