Yapay zeka geçtiğimiz yıldan bu yana teknolojinin her sektöründe kendine yer buldu. Bu kapsamda ise yapay zeka güvenliği oldukça önemli hale geldi. Son olarak yeni bir açıklama "yapay zekanın babası" Geoffrey Hinton'dan geldi. Peki Hinton, yapay zeka gelişmeleri hakkında ne düşünüyor?
Yapay zeka, insan beynini geçebilir mi?
Yapay zeka araştırmalarının en büyük isimleri, makine zekasının önümüzdeki yıllarda insan seviyesine ne kadar yaklaşabileceğini tahmin etti. Derin öğrenmenin kurucu isimlerinden Geoffrey Hinton, birçok yapay zeka modelinin halihazırda tek bir insan beyninden daha fazla bilgi içerdiğini söyledi.
Hinton, günümüzün trilyon parametreli modellerin, eğitildikleri veri nedeniyle ortalama bir insandan binlerce kat daha fazla bilgiye sahip olduğuna dikkat çekti. İnsan beyni yaklaşık 100 trilyon bağlantı içeriyor. Bu kapasitenin sadece yüzde 10'unun kullanılması bile yapay zekanın tehlikeli hale gelmesini sağlayabilir.
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Geoffrey Hinton'dan gelen bu yorumlar ise ünlü yapay zeka araştırmacısı Raymond Kurzweil'in yıllar önce yaptığı tahminleri yansıtıyor. Kurzweil, 2029 yılına kadar çoğu görevde insanlarla yarışabilecek yapay zeka modellerinin olabileceğini söylemişti.
Kurzweil, 2029 yılına ilişkin tahminini ilk olarak 1999'da paylaştı. Ancak birçok uzman, böyle bir dönüm noktasının en az 100 yıl gerektireceğini söyleyerek bunu gerçekçi bulmamıştı. Ancak son on yıldaki ilerleme, Kurzweil'in tahminlerinin daha makul olduğunu gösterdi.
Birçok kişi hala yapay zekanın insan düzeyine ulaşmasından şüphe duymaya devam etse de, bu alandaki güvenlik sorunu büyümeye devam ediyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Yapay Zeka Gelişmeleri Hakkında Geoffrey Hinton'dan Açıklama - Son Dakika
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