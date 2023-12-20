Yapay Zeka, Hayat Hikayesine Bakarak Ölüm Tahmini Yapıyor

Son zamanlarda yapay zekanın ne kadar geliştiği oldukça belli. Her geçen gün hayatın her alanına yayılmaya devam eden yapay zeka son olarak tahmin konusunda çığır açıyor. Bilim insanları, birinin hayat hikayesini kullanarak nasıl yaşayacaklarını ve ne zaman öleceklerini tahmin eden bir algoritmayı gerçekleştirdi. İşte detaylar!

Yeni algoritma 6 milyondan fazla bilgiye sahip!

Teknolojinin her geçen gün geliştiği bugünlerde yapay zeka da farklı özelliklerle karşımıza çıkıyor. Bu kez ise duyanların şaşıracağı yeni bir gelişme meydana geldi. Bilim insanları bir kişinin hayat hikayesini kullanarak nasıl bir yaşam süreceklerini ve ne zaman öleceklerini tahmin eden bir algoritma geliştirdi.

"life2vec" adı verilen yeni çalışmada, modelin doğruluk payı da yaklaşık yüzde 78 olarak belirlendi. Bu durum da onu benzer yaşamsal verileri tahmin eden diğer algoritmalarla eş değer hale getiriyor. Diğer modellerden farklı kısmı ise ChatGPT benzeri bir sohbet botu gibi çalışması oluyor.

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Söz konusu model, ona verilen bilgileri kullanarak gelecekte neler olacağına dair yanıtlar veriyor. Ayrıca algoritma, Danimarka ve ABD'deki bilim insanları tarafından çeşitli verilerle yer aldı. Burada da Danimarkalı insanların bilgilerinden oluşan bir veri havuzu tarzında bulunuyor.

Veri havuzunda ikamet yeri ve meslek gibi 6 milyondan fazla gerçek insan hakkında bilgi var. Model, 2008'den 2016'ya kadar ulaşılan her türlü bilgi ile meydana geldi. Ayrıca 2020 yılına kadar yaşanan ölümlerin dörtte üçünden fazlasını doğru tahmin ettiği belirtiliyor.

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