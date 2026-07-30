Yapay Zeka ile Duygu Analizi Projesi: AuraTwin - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Duygu Analizi Projesi: AuraTwin

Yapay Zeka ile Duygu Analizi Projesi: AuraTwin
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Yaşar Üniversitesi öğrencileri, yapay zeka destekli AuraTwin ile duygusal alışkanlıkları analiz ediyor.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yapay zeka ile insanların duygusal alışkanlıklarını analiz eden yenilikçi bir proje geliştirdi. "AuraTwin" adı verilen sistem, kullanıcıların duygusal değişimlerini takip ederek kişiye özel öneriler sunmayı hedefliyor.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ali Haktan Sığın, Yiğit Emre Çay, Ahmet Özgür Korkmaz ve Utku Derici tarafından, Dr. Öğr. Üyesi Mete Eminağaoğlu danışmanlığında geliştirilen proje, bireylerin yalnızca o anki ruh halini değil, zaman içinde tekrar eden duygu ve davranış kalıplarını da ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Ruh halindeki gizli döngüleri buluyor

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'ndan destek almaya hak kazanan projede yapay zeka destekli sistem, kullanıcının izniyle elde edilen verileri analiz ederek bir "duygusal dijital ikiz" oluşturacak. Böylece kişinin gün içindeki enerji düşüşleri, stres artışları veya olumlu ruh hali dönemleri belirlenebilecek. Proje, yalnızca "mutlu", "üzgün" veya "stresli" gibi duygu etiketleri üretmek yerine, kişinin yaşamındaki duygusal örüntüleri tespit ederek anlamlı sonuçlar sunacak. Belirli gün ve saatlerde düzenli olarak yaşanan enerji düşüşlerini ya da stres artışlarını belirleyerek kullanıcıya özel öneriler geliştirebilecek.

Kendini tanımanın dijital yolu

Öğrenciler, geliştirdikleri teknolojinin sadece duygu analizi yapmakla kalmayıp, kullanıcıların kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olacağını belirtiyor. Sistem, elde ettiği verilerden hareketle kişiye özel öneriler sunarak öz farkındalığın artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Günlük akışı bozmadan pasif gözlem

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mete Eminağaoğlu proje ile ilgili şunları söyledi: "Proje kapsamında sistemin çalışma yöntemi de netleşti. Buna göre ilk aşamada, derin öğrenme tabanlı ve yüksek doğruluk oranına sahip bir yapay zeka modeli (CNN) platforma optimize edilerek anlık duygu tanıma yeteneği devreye alınacak. Ardından kullanıcı, en az 14 gün boyunca web kamerası aracılığıyla pasif olarak izlenecek. Toplanan veriler zaman serisi analiz yöntemleriyle işlenerek kişinin günlük ve haftalık duygusal değişimlerini ortaya çıkaran bir 'duygusal dijital ikiz' altyapısı oluşturulacak. Proje ayrıca akıllı model entegrasyonu, güvenli veri toplama sistemi kurulumu ve kullanıcıya sonuçları sunacak kapsamlı bir raporlama arayüzünün geliştirilmesi aşamalarını da kapsıyor."

Gelecekte dijital sağlık ve psikoloji alanlarında da kullanılabilecek AuraTwin'in, yapay zeka ile kişiselleştirilmiş iyilik hali çözümlerine yeni bir yaklaşım getirmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay Zeka ile Duygu Analizi Projesi: AuraTwin - Son Dakika

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