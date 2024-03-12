Yapay zeka şirketi NVIDIA, telif hakkı ihlali nedeniyle dava ediliyor

Teknoloji

Üretken yapay zeka üzerindeki telif hakkı davalarını takip etmek artık zorlaşıyor. Bu kez yazarlar, işletmelere kendi sohbet botlarını oluşturup eğitmelerine izin veren bir dil modeli olan NVIDIA NeMo yapay zeka sistemine dava açıyorlar. Şirketin, yapay zekayı izin almadan kitaplarını kullandığı bir veri kümesi üzerinde eğittiğini iddia ediyorlar.

NVIDIA, yapay zeka telif hakkı ihlali nedeniyle dava ediliyor

Ars Technica'nın bildirdiğine göre yazarlar Abdi Nazemian, Brian Keene ve Stewart O'Nan, dava açarak NVIDIA'dan tazminat ödemesini ve NeMo büyük dil modellerini güçlendirmek için kullanılan Books3 veri kümesinin tüm kopyalarını yok etmesini istiyorlar. İddialarına göre bu veri kümesi, 196.640 korsan kitaptan oluşan Bibliotek adlı bir kütüphaneyi kopyalıyor.

İddia açıklaması şu şekilde: "NVIDIA, NeMo Megatron modellerini The Pile veri kümesinin bir kopyası üzerinde eğittiğini kabul etti. Bu nedenle NVIDIA, NeMo Megatron modellerini Books3'ün bir kopyası üzerinde de eğittiğini kabul etmeli. Çünkü Books3, The Pile'ın bir parçası. Plaintiffs tarafından yazılan kitaplar Books3'ün bir parçası ve bu nedenle NVIDIA, Plaintiffs'in telif haklarını doğrudan ihlal etti."

Bu iddiaya yanıt olarak NVIDIA, "tüm içerik üreticilerinin haklarına saygı duyuyoruz ve NeMo'yu telif hakkı yasalarına tam uyum içinde oluşturduğumuza inanıyoruz" dedi.

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Geçen yıl OpenAI ve Microsoft, kar elde ettikleri eserlerin telif hakkı davasından etkilenmiş ve yazarlara ödeme yapmayı reddetmişlerdi. Bu yılın başlarında benzer bir dava açıldı. Bunun üzerine, The Intercept ve Raw Story gibi haber kuruluşlarından da bir dava açıldı. Şimdi de NVIDIA dava ile karşı karşıya.

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