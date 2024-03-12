Üretken yapay zeka üzerindeki telif hakkı davalarını takip etmek artık zorlaşıyor. Bu kez yazarlar, işletmelere kendi sohbet botlarını oluşturup eğitmelerine izin veren bir dil modeli olan NVIDIA NeMo yapay zeka sistemine dava açıyorlar. Şirketin, yapay zekayı izin almadan kitaplarını kullandığı bir veri kümesi üzerinde eğittiğini iddia ediyorlar.
NVIDIA, yapay zeka telif hakkı ihlali nedeniyle dava ediliyor
Ars Technica'nın bildirdiğine göre yazarlar Abdi Nazemian, Brian Keene ve Stewart O'Nan, dava açarak NVIDIA'dan tazminat ödemesini ve NeMo büyük dil modellerini güçlendirmek için kullanılan Books3 veri kümesinin tüm kopyalarını yok etmesini istiyorlar. İddialarına göre bu veri kümesi, 196.640 korsan kitaptan oluşan Bibliotek adlı bir kütüphaneyi kopyalıyor.
İddia açıklaması şu şekilde: "NVIDIA, NeMo Megatron modellerini The Pile veri kümesinin bir kopyası üzerinde eğittiğini kabul etti. Bu nedenle NVIDIA, NeMo Megatron modellerini Books3'ün bir kopyası üzerinde de eğittiğini kabul etmeli. Çünkü Books3, The Pile'ın bir parçası. Plaintiffs tarafından yazılan kitaplar Books3'ün bir parçası ve bu nedenle NVIDIA, Plaintiffs'in telif haklarını doğrudan ihlal etti."
Bu iddiaya yanıt olarak NVIDIA, "tüm içerik üreticilerinin haklarına saygı duyuyoruz ve NeMo'yu telif hakkı yasalarına tam uyum içinde oluşturduğumuza inanıyoruz" dedi.
NVIDIA GTC 2024 etkinliği için geri sayım başladı! Açılışı Türk sanatçı yapacak
Geçen yıl OpenAI ve Microsoft, kar elde ettikleri eserlerin telif hakkı davasından etkilenmiş ve yazarlara ödeme yapmayı reddetmişlerdi. Bu yılın başlarında benzer bir dava açıldı. Bunun üzerine, The Intercept ve Raw Story gibi haber kuruluşlarından da bir dava açıldı. Şimdi de NVIDIA dava ile karşı karşıya.
Siz NVIDIA'nın dava edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Yapay zeka şirketi NVIDIA, telif hakkı ihlali nedeniyle dava ediliyor - Son Dakika
Tofaş'ın 2023 faaliyet raporunda, şirketin finansal ve operasyonel başarılarına, Ar-Ge, dijital dönüşüm, mobilite hizmetleri ve çalışanların yetkinlik gelişimi gibi alanlara yaptığı yatırımlara vurgu yapıldı.
Stability AI, yapay zeka için geliştirdiği Stable Diffusion modelini Intel Gaudi2 ve NVIDIA H100 çipleriyle karşılaştırdı. Test sonuçlarına göre Gaudi2, H100'e kıyasla yüzde 56 daha hızlı görüntü üretebildi. Ayrıca A100 ise üçüncü sırada yer aldı. Performans testleri, Intel ve NVIDIA arasında rekabeti gösteriyor.
ViewSonic'in Xbox 4K Lazer projeksiyonu, oyun severlerin beklentilerini yükseltiyor. Yüksek performansı ve 4K Ultra HD çözünürlüğü ile oyun deneyimini yeniden tanımlıyor.
Capcom, Street Fighter 6 için yeni bir fragman yayınladı. Fragmanda oyunun 1. yıl paketi kapsamında oyuna eklenecek en son karakter olan Akuma da görüntülendi. Akuma'nın güçlü ve heyecan verici hareketleri Street Fighter hayranlarını heyecanlandırdı. Fragmanda ayrıca Ryu'nun da yer aldığı ve iki rakibin tekrar birbirlerine ateş topu yağdıracaklarını gösteren sahneler bulunuyor. Akuma, oyunun ilk yıl DLC karakterlerini tamamlayan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Street Fighter 6, Haziran 2023'te satışa çıktıktan sonra büyük bir başarı elde etti ve Capcom, yeni karakterlerin fragmanlarıyla heyecanı devam ettireceğini gösteriyor.
Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yapılan deneyler sonucunda, kenevir katkılı inşaat malzemeleri kullanılarak inşa edilen yapıların çevresel etkilerden daha az etkilendiği belirlendi. Yapılar kış aylarında daha iyi bir ısı yalıtımı sağlarken yaz aylarında ise daha uzun süre serin kalabiliyor. Kenevirin çeşitli formlarda kullanılabilmesi ve doğal yapısı sayesinde küf ve benzeri oluşumları engellediği de vurgulandı.
Honor, Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design modellerinde kullanacağı OmniVision OV50K sensörü ile DSLR kalitesinde fotoğraf sonuçları vaat ediyor. Sensörün LOFIC teknolojisi sayesinde yüksek dinamik diyafram aralığına sahip olan kamera, doğal ve kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Bu özelliklerin ne kadar başarılı olduğu ise 18 Mart'ta tanıtılacak olan Honor Magic 6 Ultimate modeliyle görülecek.
Apple, geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde MacBook Air M3 modelini tanıttı ve şimdi M4 serisi için erken testlere başladı. M4 MacBook modellerinin çıkış tarihi henüz bilinmiyor, ancak raporlar M4 işlemcisinin MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini ve diğer Mac modellerine güç vereceğini ve daha yüksek performans ve verimlilik sunacağını belirtiyor. Ayrıca M4 platformunun 2024'ün sonlarında veya 2025'te piyasaya çıkması bekleniyor. Apple'ın M4 işlemcisi, yapay zeka görevlerinde daha büyük bir artış sağlayacak ve Mac bilgisayarlardaki yapay zeka özelliklerini güçlendirecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?