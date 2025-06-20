Yargıtay Başkanlığı, 11 sözleşmeyi personel alacak

Yargıtay Başkanlığı, 11 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edeceğini açıkladı. Başvuru ve detaylara ilişkin bilgiler https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr'de yayımlandı.

AYRINTILAR PAYLAŞILDI

İstihdam edilecek personellerin uzmanlık dağılımları şöyle açıklandı: 1 ağ uzmanı, 5 yazılım uzmanı, 2 kıdemli ağ ve güvenlik uzmanı, 1 kıdemli devops ve sistem yöneticisi, 1 kidemli veritabanı uzmanı, 1 kıdemli web yazılım uzmanı.

SON BAŞVURU 27 HAZİRAN

Söz konusu alımlara ilişkin başvurular 20 Haziran'da başladı. Son başvuru tarihi ise 27 Haziran olarak açıklandı.