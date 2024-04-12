Ortaya çıkan son sızıntılara göre, birkaç yıl içinde yeni bir Ninja Kaplumbağalar filmi ile karşılaşacağız. Komedi unsurları taşımasına alışık olduğumuz serinin, bu kez çok daha karanlık bir konuyu ele alması bekleniyor. Büyük ölçüde yetişkinlere hitap edeceği söylenen yapımın, +18 yaş sınırına sahip olacağı bile iddia ediliyor.
Ünlü DC Films yöneticisi Walter Hamada, filmin hazırlıklarına başladıklarını ve projenin öncekiler gibi animasyon şeklinde olmayacağını belirtti. Serinin fanlarının büyük bir coşkuyla karşıladığı bu gelişmenin, film sektöründe kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabileceği öne sürülüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Ninja Kaplumbağalar filmi resmen karşımıza çıkacak
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin isimli eserden uyarlanacağı söylenen filmin senaryosu, sevilen senarist Tyler Burton Smith tarafından kaleme alınacak. Yapımın yönetmeni ise şu an için belli olmuş değil, ancak bilinen ve bu alanda tecrübeli bir kişi olması bekleniyor. Ayrıca projenin oldukça büyük bir bütçeyle hayata geçirilmesi bekleniyor.
Distopik diyebileceğimiz bir evrende geçecek olan The Last Ronin, kötü niyetli robot ninjalara karşı savaş verecek kahramanımızın macerasını konu alacak. Hayatta kalan son ninja kaplumbağanın intikam mücadelesini izleyeceğimiz filmin, şimdiden büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. Bu gelişmenin, sinemaseverler için hayırlı olmasını umuyoruz.
Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri belli oldu!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni film gişede iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz daha önce hiç bir Ninja Kaplumbağalar filmi izlediniz mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Yeni Ninja Kaplumbağalar Filmi Geliyor! - Son Dakika
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