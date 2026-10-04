Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı, TEKNOFEST'te finalde 32 takımın yarıştığını söyledi - Son Dakika
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Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı, TEKNOFEST'te finalde 32 takımın yarıştığını söyledi

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Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı, TEKNOFEST\'te finalde 32 takımın yarıştığını söyledi
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TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda son gününde ziyaretçi ağırlıyor. Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Çiftçi, yarışma finalinde 32 takımın mücadele ettiğini, Yeşilay'ın teknolojiye karşı olmadığını ve yerinde teknolojinin çocuğun gelişimine etki yarattığını söyledi.

MÜSLÜM ETGÜ/GÖKHAN ÇALI - Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, "Yeşilay teknolojiye karşı değil. Teknoloji bağımlılığıyla mücadele ederken yerinde ve yeterince teknoloji, çocuğun gelişimine etki yaratır." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda son gününde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, AA muhabirine, TEKNOFEST Güneydoğu'da harika 5 gün geçirdiklerini ve tüm stantların tıklım tıklım dolduğunu söyledi.

Yeşilayın TEKNOFEST Güneydoğu'nun paydaş kuruluşları arasında olduğunu ifade eden Çiftçi, bu süreçte hem yarışmalar hem de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Türkiye Yeşilay Cemiyetince festival kapsamında düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Teknolojileri Yarışması finalinde 32 takımın mücadele ettiğini ve dün dereceye giren takımların ödüllerini aldıklarını aktaran Çiftçi, "Yarışmanın yanında etkinliklerimizin yapıldığı bir standımız da var. Burada gönüllülerimizle birlikte çocuklara etkinlikler yaptırıyoruz ve hediyeler veriyoruz. Burada amaç çocukları eğlendirerek bilgilendirmek, bilinçlendirmek. Şanlıurfa harika, TEKNOFEST harika, İnşallah bilimin başkenti olan Urfa'dan bugün bilim dünyaya tekrardan yayılacak. İnsanımız gerçekten mutlu, onurlu, ülkemizin, devletimizin gücünü TEKNOFEST'te görüyor, gördük. İnşallah mutlu yarınlar, umutlu yarınlar, güzel gelecekler bizi ve çocuklarımızı bekliyor. TEKNOFEST'in tam bağımsız mottosuyla Yeşilay da tam bağımsız gençlik diyerek, tam bağımsız insan diyerek bu motto çerçevesinde etkinlikler yapıyoruz. Harika geçiyor. Önceki gün 800 gönüllümüz geldi, yeleklerimizi giydik, şapkalarımızı taktık, eğlendiler, gezdiler, dolaştılar, bir farkındalık oluşturduk." diye konuştu.

Yeşilay olarak genelde çocukların becerilerini geliştirici, düşündürücü, düşündürmeyle birlikte eğlendirici çalışmalar yaptıklarını aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

"Standımızda yaş gruplarına göre alanlar var. Bu etkinlik alanını teknolojiyle buluşturuyoruz. Yeşilay teknolojiye karşı değil. Teknoloji bağımlılığıyla mücadele ederken yerinde ve yeterince teknoloji çocuğun gelişimine etki yaratır. Çünkü dijital bir devrim. Bugün TEKNOFEST de bir dijital devrim. Biz çocuklarımızı teknolojiden uzak tutmayarak ama teknolojinin zararlı alışkanlıklarından, zararlı bölgelerinden korumak için riskleri anlatarak ama doğru alanlarda çocuklarla buluşturmanın gayreti içindeyiz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı, TEKNOFEST'te finalde 32 takımın yarıştığını söyledi - Son Dakika
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