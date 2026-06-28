Zerzevan Kalesi'nde Bilim Şenliği - Son Dakika
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Zerzevan Kalesi'nde Bilim Şenliği

Zerzevan Kalesi\'nde Bilim Şenliği
28.06.2026 01:18
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Diyarbakır'da çocuklar, Zerzevan Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte gökyüzünü gözlemledi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde düzenlenen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği ve Bilim Şenliği"nde çocuklar, gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda; Karacadağ Kalkınma Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Zerzevan Kalesi Kazı Başkanlığınca düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik için Zerzevan Kalesi'nin çevresinde kurulan stantlardaki bilimsel ve sanatsal uzay temalı atölyeleri gezen çocuklar, farklı etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirdi. Daha sonra çocuklar ve aileleri; teleskoplarla uzmanlar eşliğinde Güneş, Ay, Jüpiter ve yıldızları gözlemledi, müzik dinledi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, Karacadağ Kalkınma Ajansı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda bölgesel kalkınmayla ilgili çalıştıklarını söyledi. Çolak, "Bölgemizin önemli değerlerini ön plana çıkartan bir takım proje, program ve etkinlikler yapıyoruz. Diyarbakır ili de çok fazla kültürel varlıklara sahip bir ilimiz. Bu etkinlikte amacımız hem gençlerimizi bilime yönlendirecek bir takım bilimsel etkinlikleri gerçekleştirebileceği organizasyonlar yapmak. Bir taraftan da Zerzevan Kalesi gibi kültürümüzü, tarihimizi en önemli eserlerinden birini çocuklara aktarmak. Aynı zamanda hem çocukları bilime yönlendirmek, hem de kültürel varlıkların öğrenilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Burada kurduğumuz 20 atölyemiz var. Bu atölyelerde etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklarımız teleskopla gökyüzünü gözlemleme fırsatı bulacak. Gelecekleri açısında oraya bir eğilim olmasını ön görüyoruz. İnşallah bunları bu etkinliğimizle başarırız" dedi.

Zerzevan Kalesi kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun da Zerzevan Kalesi'nin, yeryüzü ile gökyüzünün birleştiği bir arkeolojik alan olduğunu belirterek, "Her yıl çok sayıda etkinlik yapılıyor. Bugün de binlerce kişinin katıldığı önemli bir etkinlikte bir aradayız. Gökyüzü gözlemleri var; 2-3 bin yıl önce de burası gözlem yeriydi. Zerzevan Kalesi, sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda gökyüzünün gözlendiği önemli bir merkez" ifadelerini kullandı.

Hena Betül Üçöz (10), "Zerzevan Kalesi'nde gözlem yapıyoruz. Aya baktık, çok güzeldi" diye konuştu.

Roni Korkmaz ise "Aya baktım, biraz garip geldi. Direkt gözümün önündeydi. Çıplak gözle bakınca çok sade görünüyor, teleskopla bakınca içindekileri görebiliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Zerzevan Kalesi'nde Bilim Şenliği - Son Dakika

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