Ayder Yaylası Nisan\'da Karla Kaplandı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na nisan ayında kar yağdı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi aştığı yayla, beyaz örtüyle kaplandı.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı, deniz seviyesinden 1350 metre yükseklikteki Ayder Yaylası, nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Bölgede hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı sonrası, yayladaki çam ağaçları, yeşil alanlar ve evlerin çatıları kar altında kaldı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi aştığı yaylada seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıktı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?