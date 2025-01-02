Fethiye'deki Afkule Manastırı Tarihi ve Doğasıyla Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Fethiye'deki Afkule Manastırı Tarihi ve Doğasıyla Dikkat Çekiyor

Fethiye\'deki Afkule Manastırı Tarihi ve Doğasıyla Dikkat Çekiyor

6. yüzyılda inşa edilen Afkule Manastırı, muhteşem manzarası ve tarihi dokusuyla Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Manastıra ulaşmak için yapılan doğa yürüyüşü sırasında tatilciler Ölüdeniz'in eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor.

02.01.2025 10:07  Güncelleme: 10:50
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Hristiyan keşişler tarafından inziva amacıyla kayalık bir yamaca oyularak inşa edilen Afkule Manastırı, tarihi ve manzarasıyla dikkat çekiyor.

Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'nde yer alan denizden 250 metre yüksekteki Akfule Manastırı, manzarası ve tarihi dokusuyla ilgi odağı oluyor. Kayalık bir yamaca oyulmuş manastır, 6'ncı yüzyılda Hristiyan keşişler tarafından inziva yeri olarak inşa edildi. Aşağı kule anlamına gelen manastıra ulaşmak için Kayaköy'den yaklaşık 3 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yapmak gerekiyor. Tatilciler keyifli yürüyüş sırasında çam ağaçları arasında ilerlerken Ölüdeniz'in muhteşem manzarasının keyfi çıkarıyor. Havadan görüntülenen manastır, endemik bitkileri ve yemyeşil doğasıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: DHA

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