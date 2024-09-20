THY, Santiago\'ya Uçuş Başlatıyor

Turizm

Türk Hava Yolları (THY) Amerika Kıtası'ndaki 26'ncı uçuş noktası olan Şili'nin Başkenti Santiago'ya seferlere başlıyor. Bu sefer ile birlikte havayolu şirketi kıtada 10 ülkeye uçuş yapmış olacak.

THY, 18 Aralık itibarıyla İstanbul'dan Santiago'ya her iki yönde Sao Paulo duraklamalı, haftada 4 frekans uçuş başlatacak. Bu yeni rota ile Türk Hava Yolları, Amerika Kıtası'nda hizmet verdiği toplam destinasyon sayısını 26'ya yükseltecek. Bu ülkeye gitmek isteyen yolcular havayolu şirketinin resmi web sitesi, mobil uygulaması, satış ofisleri veya yetkili acenteleri aracılığıyla rezerve edebilecekler.

'KÜRESEL UÇUŞ AĞIMIZI GENİŞLETİYORUZ'

Santiago uçuşları hakkında değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak kıtaları ve kültürleri birbirine bağlamaya devam ediyoruz. Amerika Kıtası'ndaki 26. destinasyonumuz olan Santiago'ya uçuşların başlatılmasıyla, küresel uçuş ağımızı genişletme ve seyahatseverlere benzersiz bağlantı seçenekleri sunma taahhüdümüzü bir kez daha teyit ediyoruz. Yolcularımıza Şili, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinin büyüleyici güzelliğini Türk misafirperverliğiyle keşfetme imkanı sunuyoruz" dedi.

HOŞGELDİN TÜRK HAVA YOLLARI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SCL Nuevo Pudahuel Havalimanı CEO'su Nicolas Claude ise "Bu yılın Aralık ayında, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Santiago Havalimanı'na sefer düzenlemeye başlayacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Şili ile Türkiye arasındaki bu yeni rota, her iki ülkenin hava bağlantısını artırarak Şili vatandaşlarının İstanbul'a ve Uzak Doğu'ya daha kolay ulaşmasını sağlayacak. Kalite ve hizmet anlayışıyla öncü olan Türk Hava Yolları ile yapılan bu yeni ortaklık, Şili ile Türkiye arasındaki ekonomik ve turistik ilişkileri de güçlendirecek. Bu yeni rotada hem ticari hem de operasyonel başarılar sağlamak için tüm çabalarımızı ortaya koyarak, Türk Hava Yolları'na sıcak bir karşılama garanti edeceğiz. Hoş geldin Türk Hava Yolları" diye konuştu.