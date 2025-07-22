Yerli Turistlerin Seyahat Harcamaları Artışta - Son Dakika
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Yerli Turistlerin Seyahat Harcamaları Artışta

Yerli Turistlerin Seyahat Harcamaları Artışta
22.07.2025 11:35
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TÜİK, 2025'in ilk çeyreğinde yerli turist harcamalarının %68,9 arttığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon 750 bin yerli turistin yaptığı seyahat harcamasının önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 68,9 artarak 76 milyar 429 milyon 290 bin TL olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ocak, şubat, mart aylarından oluşan ilk çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 750 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28,4 artarak 12 milyon 653 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 85 milyon 317 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece oldu. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2025 yılının 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 68,9 artarak 76 milyar 429 milyon 290 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 93,5'ini 71 milyar 457 milyon 499 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 6,5'ini ise 4 milyar 971 milyon 791 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 40 TL oldu.

EN FAZLA PAY YEME VE İÇME HARCAMALARINDA

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 32 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 28,4 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 10,8 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 62,5, ulaştırma harcamalarında yüzde 66,3 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 66,7'lik artış görüldü.

YAKINLARI ZİYARET AMACIYLA YAPILAN SEYAHATLER İLK SIRADA

Bu çeyrekte, yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 71,3 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 19,6 ile gezi, eğlence, tatil, üçüncü sırada ise yüzde 5 ile sağlık yer aldı. Bu çeyrekte, seyahate çıkanlar 67 milyon 654 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 8 milyon 836 bin geceleme ile kendi evi yer alırken, otel 4 milyon 976 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

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