46 Yıl Terzilik Yapan Ali Kapan: \'Mesleğim Yok Olmasın\'

12.04.2026 10:19
Ali Kapan, 46 yıllık terzilik kariyerinde artık sadece tadilat yapıyor ve mesleğin unutulmasını istemiyor.

HATAYLI terzi Ali Kapan (62), meslekte 46 yılını geride bıraktı. Artık sadece tadilat yaptığını, unutulmaya yüz tutan mesleğinin yok olmasını istemediğini belirten Kapan, "Eskiden takım elbise, gömlek ve pantolon dikerdim. Hazır giyim nedeniyle artık kimse terziye kıyafet diktirmiyor" dedi.

Reyhanlı ilçesinde henüz 16 yaşındayken çırak olarak terziliğe başlayan Ali Kapan, askerlik görevini yaptıktan sonra kendi iş yerini açtı. Mesleğindeki 46 yılı geride bırakan Kapan, yarım asra yakındır bin bir emekle diktiği kıyafetlerle müşterilerini giydirdi. Mesleğini çok sevdiğini ve yaşamının sonuna kadar sürdürmek istediğini belirten Kapan, unutulmaya yüz tutmuş olan terziliğin yok olmamasını istedi. Şu anda talep olmadığı için yeni kıyafet dikmediğini, sadece tadilat yaptığını kaydeden Kapan, "Eskiden takım elbise, gömlek ve pantolon dikerdim. Hazır giyim nedeniyle artık kimse terziye kıyafet diktirmiyor. Sadece tadilat yapıyoruz. Bir ömrü adadığım mesleğin yok olmasına gönlüm razı değil. Aslında terzilik ölmeyecek bir meslek. Hazır giyim olsa da herkesin, her zaman ihtiyacı olabilecek bir meslek" diye konuştu.

Mesleğin gözden düşmesi nedeniyle çırak da bulamadığını belirten Kapan, dükkanına gelen müşterilere yıllardır tek başına hizmet verdiğini söyledi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
