Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi - Son Dakika
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Yaşam

Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi

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Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi
28.05.2025 14:49  Güncelleme: 14:57
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Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi
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Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Bellbird Park'ta 3 yaşındaki bir kız çocuğu, işlek bir otoyola koşturdu. Olayın yaşandığı anlar bir araç kamerasına yansıdı. Kız çocuğu, bir Toyota Hilux marka aracın sadece birkaç santim uzaktan geçmesiyle ölümden döndü. İki kadın sürücü hemen arabalarından çıkıp çocuğu güvenli bir yere götürdü. Olayın ardından çocuğun otizmli olduğu ve ailesinin diğer iki çocukla ilgilenirken kaybolduğunu fark ettikleri öğrenildi.

Sadece bez giymiş üç yaşındaki bir kız çocuğu, Avustralya'da işlek bir otoyola koştu. Sürücüler son anda fren yaparak olası bir facianın önünde geçti

Olay Queensland eyaletindeki Bellbird Park'ta yaşandı. Araç kamerası görüntülerinde şu anlar kayıtlı: Normal bir otoyol görüntüsü var, sonra aniden yol kenarında küçük bir çocuk beliriyor. Çocuk hızla yolun ortasına koşuyor ve doğruca otoyola çıkıyor.

Bir Toyota Hilux marka araç çocuğa çarpmaktan sadece birkaç santim uzaktan geçiyor. Yolun hız sınırı saatte 70 kilometre. Olayı gören bir tanık, ya fren yapacağını ya da başka şeride geçeceğini çok hızlı karar vermek zorunda kaldığını söyledi. Tanık frene bastı, ancak önündeki tehlikeyi görmeyen Hilux sürücüsü onu geçti.

Araç küçük kızı az farkla kaçırdı. Kız bir an durdu, sonra yolda koşmaya devam etti. İki kadın sürücü hemen arabalarından çıkıp çocuğu güvenli bir yere götürdü.

Kadınlardan biri "Çevrede hiç ebeveyn görmedik" dedi. İki kadın çocuğu polis karakoluna götürdü. Orada çocuğun ailesinin kayıp başvurusu yaptığını öğrendiler. Polis kız çocuğunu ailesine teslim etti.

Çocuk evlerinin garaj kapısındaki aralıktan kaçmıştı. Ailesi medyaya yaptığı açıklamada, çocuklarının otizmli olduğunu ve diğer iki çocukla ilgilenirken onun kaybolduğunu fark ettiklerini söyledi.

Video 24 saat içinde 100 bin kere izlendi. Yorumlarda birçok kişi aileye destek verdi. "Benim oğlum da otizmli ve o da kaçardı. Ailenin durumunu anlıyorum" diyen izleyiciler oldu. "Bu çok korkunç, çocuk çok şanslı" diyen de vardı. Bazıları ise "Ebeveynler çocuklarını daha iyi gözetmeli" dedi.

Çocuk güvenliği uzmanları, çocukların trafikte çok savunmasız olduğunu hatırlattı. Avustralya'da yapılan araştırmaya göre, 1-14 yaş arası çocukların en büyük ölüm nedeni trafik kazaları.RetryClaude can make mistakes. Please double-check responses.

Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi
Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi

Avustralya, Queensland, Güvenlik, 3-sayfa, Çocuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi - Son Dakika

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