Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı - Son Dakika
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Yaşam

Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı

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Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
29.07.2025 17:36
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Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Haber Videosu

Bir annenin, gelinlik giyen kızına ''Mutsuz olursan geri gel, kapım her zaman açık'' demesi gündem oldu. Kimi kullanıcılar bu sözleri koşulsuz sevgi olarak yorumlarken, kimileri evliliğe güvensizlik göstergesi olarak eleştirdi.

Gelinlik giyip evinden çıkan genç bir kadına annesinin yaptığı veda konuşması kısa sürede viral oldu. Annenin, geleneksel kalıpların dışına çıkan sözleri hem takdir topladı hem de eleştirildi.

"MUTSUZ OLDUĞUNU HİSSETTİĞİM ANDA..."

Anne, o anlarda kızına "Bu evden gelinlikle çıkıp kefenle dönersin demeyeceğim. Mutsuz olduğunu hissettiğim anda, 10 çocuğun da olsa seni geri alır, çocuklarına da sana da bakarım. Annenin gönül kapısı da evinin kapısı da sana daima açık" sözleriyle "Yanındayım" mesajı verdi.

YORUM YAPANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Video kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Kimileri annenin koşulsuz desteğini takdir ederken, bazı kullanıcılar bu yaklaşımı evlilik kurumuna güvensizlik olarak yorumladı.

Yorumlardan bazıları şöyleydi:

  • Her koşulda yanında olduğunu hissettirmesi çok kıymetli.
  • Kızını evliliğe hazır yetiştirememişsin, şimdi şov yapıyorsun.
  • Üç yılda boşanır, belli.
  • Anne sevgisi böyle bir şey. Sahipsiz olmadığını bilmek güven verir.
  • Bu anadan da evlattan da hayır gelmez…

Kimin çektiği ya da nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntüler, sosyal medyada "koşulsuz aile desteği" ve "evliliğin temelleri" ekseninde yeni bir tartışma başlattı.

Aile İçi Şiddet, Sosyal Medya, Damatlık, 3-sayfa, Evlilik, Güncel, Sözler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Mustafa Durmaz:
    bu laflardancesaret alan gelin damada neler yapmaz 83 23 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Biz Erkekler Şiddet yanlısı olunca Anne çok Haklı Artık Güven Vermiyoruz, çok Basitleştik. 46 46 Yanıtla
    islam Bulut null:
    sanki kadınlar güven veriyor ya gardaş 39 8
    yakup suri :
    Tercümesini alabilirmiyiz 10 3
    ali tartan:
    Biz değil sen kendi adına konuş birde iki tarafta eskisi gibi değil nesil çok kötü daha evlenirken boşanmanın hesabını yapıyor evliliğin SAYGI olduğunun farkında bile değil şu anki nesil şiddet senin göbek adın olmalı 2 0
  • 8090607c:
    NE VAR BU SÖZDE GELMESİNDE CİNAYETE KURBANMI GİTSİN 39 40 Yanıtla
  • Mh459267:
    NE YANİ ??? BENDE KIZIMA AYNI SEYİ SÖYLEDİM. MUTSUZ OLURSA O EVLİLİĞİ NİYE SÜRDÜRSÜN. DÜNYAYA BİR KERE GELİNİYOR. 38 29 Yanıtla
  • Murat YILDIZ:
    Haberin sonuna bakarmısınız...( kimin çektiği ve nerede çekildiği bilinmeyen goruntu ) yaziyor. Son dakika haber siz gerçekten beceriksiz , habercilik le hiç ilgisi olmayan, yazıları bile sürekli yanlış yapan ne olduğu bilinmeyen bir sitesiniz 36 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı - Son Dakika
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