Gelinlik giyip evinden çıkan genç bir kadına annesinin yaptığı veda konuşması kısa sürede viral oldu. Annenin, geleneksel kalıpların dışına çıkan sözleri hem takdir topladı hem de eleştirildi.
Anne, o anlarda kızına "Bu evden gelinlikle çıkıp kefenle dönersin demeyeceğim. Mutsuz olduğunu hissettiğim anda, 10 çocuğun da olsa seni geri alır, çocuklarına da sana da bakarım. Annenin gönül kapısı da evinin kapısı da sana daima açık" sözleriyle "Yanındayım" mesajı verdi.
Video kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Kimileri annenin koşulsuz desteğini takdir ederken, bazı kullanıcılar bu yaklaşımı evlilik kurumuna güvensizlik olarak yorumladı.
Kimin çektiği ya da nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntüler, sosyal medyada "koşulsuz aile desteği" ve "evliliğin temelleri" ekseninde yeni bir tartışma başlattı.
Son Dakika › Yaşam › Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı - Son Dakika
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