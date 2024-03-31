Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın

Rüzgar Aksoy, Cem Kurtoğlu, Hakan Örge, Duygu Gürcan ve Tuğba Melis Türk'ün başrolünde yer aldığı TRT 1'in Ramazan ayı boyunca hafta içi her akşam izleyiciyle buluşan dizisiAziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu'nun setinde yangın çıktı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Riva'daki platosunda elektrik kontağından olduğu düşünülen bir yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede etrafı sararken dizide dergah olarak kullanılan platonun bir kısmı küle döndü. Yangın çekimlerin olmadığı saatte yaşandığı için herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının ardından dizinin çekimlerine 1 gün ara verildi.
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan Ortaklar Yörük Efeler Derneği üyeleri, yöresel kıyafetleriyle sandığa giderek oylarını kullandı. Yörükler, kültürlerini yaşatmak amacıyla oy kullanacakları okula Türk bayraklarıyla birlikte gitti. Dernek başkanı, oylarını kullandıkları için vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.
Erzincan'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanan bir vatandaş, okuldan çıkarken merdivenlerde ayağının takılması sonucu düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaş, tedavi altına alındı.
Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli, Kuleli Yakamoz Restautant'ta yakın dostları ve basına iftar yemeği düzenledi. Tanyeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçılar ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de davete katıldı. Tanyeli, basın mensuplarına teşekkür ederek, daha güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle konuştu. Gece, semazen gösterisiyle son buldu.
Van'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek Van Gölü sahiline gitti. Seçim sürecinin yorucu geçtiğini belirten vatandaşlar, oy kullandıktan sonra stres atmak için aileleriyle sahilde vakit geçirdi.
Yozgat'ın Merkeze bağlı Lök köyünde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için eski sağlık ocağı binasına giden 76 yaşındaki Mustafa İldiş, oy pusulalarıyla kabine giderken kalp krizi geçirdi. İldiş, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde yaşayan 76 yaşındaki Mustafa İldiş, mahalli idareler seçiminde oy kullanmak için sandığa gittiği sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan İldiş, yolda hayatını kaybetti.
Mersin'de bir tır garajında çıkan yangın sonucu 3 tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etse de tırlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Türkiye'de gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında Kocaeli'de bir vatandaş, oy kullanmaya atıyla geldi. Sümmani Yılmaz adlı vatandaşın 3 yıldır atıyla tüm işlerini hallettiği ve bu sefer de oy kullanmaya atıyla geldiği belirtildi. Vatandaşlar, atı görünce yoğun ilgi gösterdi ve özellikle çocuklar atı sevdi ve şaşırdı.
Muğla'da yaşlısından gencine vatandaşlar, yerel seçimlere yoğun katılım sağlıyor. Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemleri, Menteşe ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulunda gerçekleşti. Huzurevi sakinleri ve yaşlı vatandaşlar, görevlilerin yardımıyla oylarını kullandı. Muğla'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe ise Bodrum oldu. İlçeler bazında seçmen sayıları da verildi.
Aydın'da bazı vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına efe kıyafetleri ve yöresel giysilerle gitti. Efe kıyafeti giyen seçmenler, kahramanlık destanı yazan efelerin torunları olduklarını belirterek, milli kıyafet olarak gördükleri bu kıyafeti özel günlerde giyerek gençlere göstermek istediklerini ifade ettiler.
Kilis'te yaşayan yatalak hasta Seyfettin Gülsüm, ambulansla götürüldüğü okulda sedyeyle oy kullanma imkanı buldu. Gülsüm, 12 yıldır evde sağlık hizmeti alıyor ve oyunu kullanırken devletin yardımına teşekkür etti.
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