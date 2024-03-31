Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın - Son Dakika
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Yaşam

Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın

Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin Riva'daki setinde yangın çıktı. Elektrik kontağında çıktığı düşünülen yangında platonun bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

31.03.2024 12:54  Güncelleme: 12:59
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Rüzgar Aksoy, Cem Kurtoğlu, Hakan Örge, Duygu Gürcan ve Tuğba Melis Türk'ün başrolünde yer aldığı TRT 1'in Ramazan ayı boyunca hafta içi her akşam izleyiciyle buluşan dizisiAziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu'nun setinde yangın çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Riva'daki platosunda elektrik kontağından olduğu düşünülen bir yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede etrafı sararken dizide dergah olarak kullanılan platonun bir kısmı küle döndü. Yangın çekimlerin olmadığı saatte yaşandığı için herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının ardından dizinin çekimlerine 1 gün ara verildi.

Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın
Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın

Mahmut Hüdayi, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yağız spotcu: bu dizileri hep devlet bütcesıyle cekıyorlar yazık ve bitmıyor ayıp ayıp yasaklanmalı halkın parası bunlar... 2 0 Yanıtla
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