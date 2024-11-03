SAMSUN'un Bafra ilçesindeki tek katlı bir evde çıkan yangında Hüseyin Bircan (79), hayatını kaybetti.
Esençay Mahallesi Arap Uşağı Sokak'taki tek katlı evde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, içeride yaptığı kontrolde, evde yaşayan Hüseyin Bircan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Hüseyin Bircan'ın cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Son Dakika › Yaşam › Bafra'da Yangın: 79 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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