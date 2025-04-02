Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı - Son Dakika
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Yaşam

Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı

Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, 2 Nisan'da başlatılan boykot hareketine destek vererek restoranını hizmete kapatma kararı aldı.

02.04.2025 14:10
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından 2 Nisan'da genel bir boykot kararı alındı. Yayın organları ve markaların yanı sıra "2 Nisan günü tüketim yapmıyoruz" şeklinde genişletilen boykota bir destek de MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan geldi. Sivrioğlu, 2 Nisan boykotuna destek vererek restoranını hizmete kapattığını açıkladı.

Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başlatılan boykot kampanyasının yankıları sürerken soruşturma haberleri de gündeme geldi. Yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Somer Sivrioğlu, Sosyal Medya, Gastronomi, MasterChef, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Hls157128:
    inşallah birdaha açamaz 7 5 Yanıtla
  • Cenk Aydın:
    israil tohumlari yeşermeye başladı ülkemizde.. 5 3 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Halkın tek düşmanı halka düşmanlık edenlerdir. Sonlarida pek hayırlı değildir. Donkisot durumuna düştünüz. 2 1 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    bende CHP boykot ediyorum 0 2 Yanıtla
  • Ahmet Baddal:
    Somer sen de hainler densin okadar müslüman lar boykot yapıyor hangisi ni destek ledin sizin gibi ler bu ülkenin ihanet odakları 0 1 Yanıtla
  • ahmet3131:
    ?? son açtığın olsun ?? 0 1 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    ben hükumetide anlamiyom birakin boykot olsun siz diğilmisiniz fırsatlılardan dert yanan ak parti yerinde olsam destek verirdim fayis fiyat satamlar ders alsinlar 0 1 Yanıtla
  • Zafer1818:
    aslında iyi olur 1 ay kimse yumurta almasın bak yumurta düşecek mi ama bizim millet bı hafta önce tavuğun götundeki yumurtasıni alır gibime geliyor ?? 1 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    ne kadar şerefsiz varsa belli 0 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    .soruşturma başlatılmış aha aha aha..... size ne kardeşim . mekan adamın ..size ne ..... sindiremediğini çeri atan hükümet. senden ne hayır gelir milletime 0 0 Yanıtla
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