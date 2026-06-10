Bozayı, Ardanuç\'ta Güvenlik Kamerasına Yakalandı

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde karlı bölgede dolaşıp, çevrede yiyecek arayan bozayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bölgede havaların ısınması ile kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek bulmakta zorlanınca yerleşim yerlerine yöneliyor. Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı'nda da bir bozayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir yandan karlı bölgede yiyecek arayan, bir yandan da çevredeki plastik boruları hareket ettirip, yuvarlayan ayının o anları görüntülendi.