Breaking Bad dizisinin ikonik evi 4 milyon dolara satışa çıktı

Yaşam

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Dünyaca ünlü dizi Breaking Bad'in çekildiği, ABD'nin New Mexico eyaletinde Albuquerque şehrinde yer alan ev, 4 milyon dolarlık fiyatla satışa sunuldu. Dizide Walter White karakterinin ailesiyle yaşadığı ev olarak bilinen mülk, yıllar içinde dizinin hayranları için bir ziyaret noktası haline geldi. Artık dizinin ikonlaşmış bu mekanı, yeni sahiplerini bekliyor.

"ARTIK SATIŞA ÇIKARMA ZAMANI GELDİ"

Ev dizinin hayranları için yalnızca bir mülk değil, aynı zamanda bir kültür mirası. Dizinin sahneleriyle özdeşleşmiş bu mülk, uluslararası düzeyde tanınan bir simge haline geldi. Evin sahipleri, "Dizinin sağladığı uluslararası ünden gurur duyuyoruz. Ancak artık satışa çıkarma zamanı geldi." diyerek evi satışa çıkardıklarını açıkladı.

4 milyon dolarlık satış fiyatıyla alıcılarını bekleyen ev, 1970'li yıllarda inşa edilmiş klasik bir Amerikan banliyö yapısı. Dizinin çekimlerinden sonra çok sayıda ziyaretçinin akınına uğrayan ev, bu süreçte yerel ekonomiye de katkıda bulunmuştu. Şimdi ise dizi hayranlarının yanı sıra yatırımcıların da ilgisini çekmesi bekleniyor.