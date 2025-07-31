Eğlenceli ve farklı bir düğün anısı bırakmak isteyen bir çift, düğün gecesi sıra dışı bir dans koreografisi hazırladı. Dans sırasında damat, aniden kendini yere bırakarak "ölü taklidi" yaptı. Şaşkınlık yaratan bu sahneye izleyenlerden biri gerçek sanarak panik içinde damada koştu.
Görüntülerde, damadın hareketsiz kalması üzerine endişelenen bir arkadaşının sahneye fırladığı ve damadın sağlık durumunu kontrol etmeye çalıştığı görülüyor. Olayın şaka olduğunun anlaşılması üzerine salonda önce derin bir nefes alındı, ardından kahkahalar yükseldi.
Son Dakika › Yaşam › Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var - Son Dakika
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