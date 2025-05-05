Çanakkale'de tilkiyi besleyen dağcı sporcunun görüntüleri - Son Dakika
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Yaşam

Çanakkale'de tilkiyi besleyen dağcı sporcunun görüntüleri

ÇANAKKALE Dağcılık ve Doğa Sporları Lisanslı Sporcusu Murat Tecimen, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı bir tilkiyi eliyle beslediği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

05.05.2025 12:24
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ÇANAKKALE Dağcılık ve Doğa Sporları Lisanslı Sporcusu Murat Tecimen, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı bir tilkiyi eliyle beslediği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tarihi yarımadada 57'nci Alay, Conkbayırı ve Kemalyeri yakınlarında dolaşan tilki, ziyaretçilerle yaşadığı iletişim sayesinde insanlara alıştı. Yarımadanın kuzey bölümündeki güzergahta, sabah ve akşam saatlerinde yol kenarında sıkça görülen tilki, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Tarihi Gelibolu Yarımadası Conkbayırı bölgesinde bisikletiyle yolculuk yapan Çanakkale Dağcılık ve Doğa Sporları Lisanslı Sporcusu Murat Tecimen, yolculuk sırasında bir tilkinin kendine eşlik ettiğini fark etti. Tecimen, tilkiye yiyecek verdiğini anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Murat Tecimen, 57'nci Alay Şehitliği'ni ziyaret ettiğini belirtip, "Şehit toprağı almaya geldim. Valimizden de şanlı Türk bayrağımızı alıp, vatanın doğduğu yer olan Samsun'a götüreceğim. Buraya gelince tilkiyle bir dostluk kurduk" dedi.

Haber-Kamera: Cihan BAYRALI/ ECEABAT (Çanakkale),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Çanakkale'de tilkiyi besleyen dağcı sporcunun görüntüleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de tilkiyi besleyen dağcı sporcunun görüntüleri - Son Dakika
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