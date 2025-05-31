Karaisalı ilçesinde 60 yaşlarındaki bir dede, sırtında torunu ile ilkokuluna geldi. Okul bahçesinde gelindiğinde İstiklal Marşı okunmaya başlandı. Bir elinde şemsiye, sırtında torunu olan dede, İstiklal Marşı'nın sağanak altında bekleyerek dinledi. Bu anlar, bir öğretmen tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni topladı.
Son Dakika › Yaşam › Dedenin Torunu ile İstiklal Marşı Anısı - Son Dakika
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