Bingöl'de bir akaryakıt istasyonunda pompacı, dizel araca yanlışlıkla benzin doldurdu. Durumu fark eden araç sahibi panik yaşarken, pompacının rahat tavırları dikkat çekti.
Panikleyen sürücüyü yatıştırmaya çalışan pompacı, "Abi hiçbir şey olmaz, şöyle bir çıkarsın gazla gider. Araban canavar gibi olur" diyerek durumu geçiştirmeye çalıştı.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücü ise "Depoya 1-2 litre benzin gittiği için sanırım büyük bir sorun yaşamadık. Arabayı hala kullanıyoruz" dedi.
Son Dakika › Yaşam › Dizel araca benzin dolduran pompacı! Araç sahibi ile aralarında geçen diyalog bomba - Son Dakika
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