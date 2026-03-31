Eski Hemşire Elif Çelik Evinde Ölü Bulundu

31.03.2026 15:38
Eski hemşire Elif Çelik, Mardin'in Artuklu ilçesinde evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde eski hemşire Elif Çelik (27), evinde ölü bulundu.

Nusaybin Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaparken geçen yıl ağustos ayında istifa eden Elif Çelik, Artuklu ilçe merkezine yerleşti. Evlendikten kısa bir süre sonra eşinden de boşanan Elif Çelik'ten haber alamayan yakınları, 28 Mart'ta yaşadığı eve gitti. Yakınları, Elif Çelik'i hareketsiz bulup durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Elif Çelik'in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Çelik'in cenazesi, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Köyceğiz köyünde toprağa verildi. Elif Çelik'in kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

