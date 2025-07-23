Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son görüntüsüyle sosyal medyada espri bombardımanına tutuldu. Tatil sonrası oldukça bronzlaşmış haliyle Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret eden Erbakan'ın görüntüsü kısa sürede viral oldu. Siyasetin dışına taşan bu anlar, kullanıcıların yaratıcı yorumlarıyla sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşti.
Erbakan'ın görüntüsü, siyasi bir buluşmanın ötesine geçerek sosyal medya kullanıcılarının hayal gücüyle eğlenceli bir akıma dönüştü. Kimi kullanıcılar durumu gülümseten esprilerle karşılarken, kimileri de "siyasette mizahın en renkli örneklerinden biri" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Yaşam › Fatih Erbakan sosyal medyanın dilinde! Espriler havada uçuşuyor - Son Dakika
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