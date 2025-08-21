Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum

Bir genç kız, internet üzerinden satın aldığı eteğin boyunun kısa olduğunu ve arkasını tamamen gösterdiğini söyleyerek duruma isyan etti.

"ARKAMI DÖNEMİYORUM"

Satın aldığı eteğin kısa olmasından yakınan genç kız, çektiği videoda "Arkamı dönemiyorum. Olduğu gibi görünüyor. Bu eteği kim giyiyor, kime üretiyorsunuz? Arkayı biraz daha uzun yapın. Bu dışarıda giyilmez" ifadelerine yer verdi.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Genç kızın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, pek çok kullanıcı kıyafet tasarımlarında ölçülerin giderek değişmesine dikkat çekti.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;