Bir genç kız, internet üzerinden satın aldığı eteğin boyunun kısa olduğunu ve arkasını tamamen gösterdiğini söyleyerek duruma isyan etti.
Satın aldığı eteğin kısa olmasından yakınan genç kız, çektiği videoda "Arkamı dönemiyorum. Olduğu gibi görünüyor. Bu eteği kim giyiyor, kime üretiyorsunuz? Arkayı biraz daha uzun yapın. Bu dışarıda giyilmez" ifadelerine yer verdi.
Genç kızın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, pek çok kullanıcı kıyafet tasarımlarında ölçülerin giderek değişmesine dikkat çekti.
Son Dakika › Yaşam › Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?